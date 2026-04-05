В США сообщили о стрельбе у Белого дома

РИА Новости: Секретная служба США сообщила о стрельбе у Белого дома
Секретная служба США проинформировала РИА Новости об инциденте со стрельбой вблизи Белого дома, произошедшем минувшей ночью в воскресенье. В результате происшествия никто не пострадал, розыск предполагаемого преступника продолжается.
Уточняется, что правоохранители разыскивают транспортное средство, которое, предположительно, использовал злоумышленник. Резиденция функционирует в штатном режиме.
«Немного за полночь офицеры полиции секретной службы реагировали на сообщение о стрельбе в окрестностях парка Лафайет. Был проведен тщательный обыск парка и прилегающей территории», — говорится в сообщении.
Президент США Дональд Трамп проводит эти выходные в Вашингтоне. Утром в воскресенье, согласно сообщению его пула журналистов, американский лидер отправился в гольф-клуб в соседнем со столицей штате Вирджиния.