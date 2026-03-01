Еще одна стрельба в США: ранены десятки человек, возможны погибшие
В США произошла массовая стрельба, при которой пострадали по меньшей мере 20 человек. Об этом пишет газета American-Statesman со ссылкой на местные власти.
Ранним утром воскресенья неизвестный открыл огонь в центре города Остин штата Техас. Полиция подтвердила, что один из сотрудников ранил подозреваемого, и место происшествия больше не представляет угрозы для населения.
Также не исключается, что в результате инцидента есть погибшие. Сейчас все причины и обстоятельства выясняются.
Это уже второй случай стрельбы в США за день. Ранее сообщалось, что минимум девять человек получили огнестрельные ранения на концерте в городе Цинцинати штата Огайо. Нападавших пока не поймали.
