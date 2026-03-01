Еще одна стрельба в США: ранены десятки человек, возможны погибшие

01 марта 2026, 14:49

Минимум 20 человек пострадали во время стрельбы в Техасе

Фото: iStock/AlessandroPhoto

В США произошла массовая стрельба, при которой пострадали по меньшей мере 20 человек. Об этом пишет газета American-Statesman со ссылкой на местные власти.