В США задержали и отменили свыше 5,5 тысячи авиарейсов из-за масштабного сбоя
В США в воскресенье задержали или отменили свыше 5,5 тысячи авиарейсов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала FlightAware.
Уточняется, что внутри США, а также при вылете и прибытии в страну задержали более 5,3 тысячи рейсов, ещё более 200 отменили. Самое огромное количество задержек у компании Delta Air Lines — около 1,6 тысячи, что составляет почти половину её рейсов. Кроме того, подчеркивается, что в нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардия задержали или отменили более 700 рейсов.
По сведениям Telegram-канала SHOT, происходящее связано с тем, что в аэропорту Атланты (штат Джорджия) произошёл серьёзный сбой в электронной системе Delta Air Lines. Неполадки затронули систему учёта веса и балансировки самолётов, из-за чего в воскресенье массово задерживаются рейсы по всей стране.
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