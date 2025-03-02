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В США три самолета вторглись в воздушное пространство над поместьем Трампа

Фото: iStock/murat4art

Фото: iStock/murat4art

Три самолета нарушили воздушное пространство над поместьем президента США Дональда Трампа в районе Палм-Бич штате Флорида. Об этом рассказал ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс.
«Несколько воздушных судов нарушили воздушное пространство над Палм-Бич в штате Флорида. Истребители сопроводили их из воздушной зоны», — пишет Старнс на своей странице в соцсети X.

Для сопровождения самолетов в небо были подняты истребители F-16. Как оказалось, военные применяли сигнальные ракеты. В момент сопровождения воздушных судов были использованы тепловые ловушки. По итогу самолеты были выдворены из запретной зоны.

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Установлена личность одного из стрелявших по правоохранителям в Абхазии
01 марта 2025, 23:19

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Установлен один из нападавших на избирательных участок в Абхазии, которого ранили в перестрелке с правоохранителями. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Один из участников преступной группы, напавшей на избирательный участок и открывшей огонь из автоматического оружия по абхазским правоохранителям, установлен. Это Нурик Смыр», — заявила Петренко.

Подозреваемый получил ранение в ходе перестрелки с правоохранителями и был ранен. Сейчас мужчина находится в больнице. На данный момент устанавливаются личности оставшихся участников нападения.

Напомним, что 1 марта в ходе второго тура выборов и подсчета результатов голосования в Абхазии были совершены нападения на россиян, имеющих гражданство Абхазии. В одном из случаев между преступниками и правоохранителями началась перестрелка. Заведены уголовные дела, в том числе и по статье о терроризме.

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Неизвестные с оружием напали на избирательный участок в Абхазии, есть раненые
01 марта 2025, 21:58

Фото: iStock/ipopba

Неизвестные с оружием напали на избирательный участок в Абхазии. Об этом сообщил председатель республиканской ЦИК Дмитрий Маршан.
Инцидент произошёл 1 марта в 19:30 (время совпадает с московским). В результате нападения есть пострадавшие. Также была повреждена избирательная урна.

На опубликованных кадрах видно, что в момент нападения в участке находились люди. Одна из женщин на русском языке попросила не убивать её.

После нападения на участок вооружённые граждане попытались скрыться с места происшествия на автомобилях. Во время преследования сотрудниками МВД был перекрыт блок-пост «Мюссера». Нападавшие не подчинились требованиям правоохранителей остановиться и открыли стрельбу.

В результате одна из участвовавших в нападении машин вылетела в кювет. По предварительной версии, водитель, скрываясь от полицейских на высокой скорости, не справился с управлением.

В настоящее время в Гагрском районе объявлен план «Перехват».

Следственный комитет России после вооружённого нападения возбудил уголовные ​дела по ​нескольким статьям, в том числе о ​совершении террористического акта.

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Петербуржец поджёг три автомобиля на миллионы рублей по приказу голосов в голове
01 марта 2025, 21:23

Фото: iStock/trikolor

Охранник Сергей Мельников задержан за поджог трёх автомобилей марки Volkswagen за несколько миллионов рублей. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
По словам правоохранителей, сначала мужчина оборвал провода, ведущие к камерам видеонаблюдения, а затем поджёг автомобиль. Совершить эти действия его побудили голоса в голове.

Мужчина, находящийся в трезвом состоянии, облил неизвестной жидкостью Volkswagen Tayron, а после поджёг его. Вспыхнувший огонь перебрался на два соседних автомобиля Volkswagen Tayron X и Volkswagen Tavendor. В результате, все машины сгорели дотла.

Своими действиями обвиняемый причинил своему же работодателю, «Невской Автомобильной Компании», значительный материальный ущерб в размере 4 849 576 рублей.

Следователи уточняют, что Мельников не смог объяснить, чем были вызваны голоса в голове, которые натолкнули на преступление.

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В Подмосковье задержали 15-летнего подростка за покушение на убийство своего сына
01 марта 2025, 20:55

Фото: iStock/Diy13

В Орехово-Зуеве задержали 15-летнего подростка, которого подозревают в попытке убийства своего ребёнка. Об этом пресс-служба ГСУ Следственного управления России по Московской области сообщила ТАСС.
По предварительной версии, 26 февраля несовершеннолетняя девушка в квартире родила ребёнка. После этого вместе с юным отцом она положила младенца пакет и оставила в мусорном контейнере. К счастью, ребёнок не погиб, поскольку его плач услышали прохожие.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. 15-летнего отца задержали, а вот мать пока не могут привлечь к ответственности, поскольку она не достигла необходимого возраста.

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«Лежал под снегом на глубине 2,5 метров»: в Сочи нашли тело звездного инструктора по горным лыжам
В Сочи обнаружили тело инструктора по горным лыжам Ивана Харькова
01 марта 2025, 19:46

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

В Сочи нашли тело звёздного инструктора, который попал под лавину. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
24 февраля начались поиски пропавшего 28-летнего инструктора по горным лыжам Ивана Хорькова. Однако из-за неблагоприятных погодных условий спасатели были вынуждены приостановить работы. Сегодня сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего при помощи прибора лавинного поиска. Оно лежало практически у нижнего края лавины, на глубине порядка 2,5 метров.

Иван тренировал многих российских звёзд, в числе которых Оксана Самойлова, Митя Фомин и другие знаменитости. Иван погиб во время катания на курорте «Роза Хутор». Он сопровождал других сноубордистов-фрирайдеров, которые, к счастью, выжили во время схода лавины.

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