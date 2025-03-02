В США три самолета вторглись в воздушное пространство над поместьем Трампа

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Три самолета нарушили воздушное пространство над поместьем президента США Дональда Трампа в районе Палм-Бич штате Флорида. Об этом рассказал ведущий телеканала Newsmax Тодд Старнс.
«Несколько воздушных судов нарушили воздушное пространство над Палм-Бич в штате Флорида. Истребители сопроводили их из воздушной зоны», — пишет Старнс на своей странице в соцсети X.
Для сопровождения самолетов в небо были подняты истребители F-16. Как оказалось, военные применяли сигнальные ракеты. В момент сопровождения воздушных судов были использованы тепловые ловушки. По итогу самолеты были выдворены из запретной зоны.
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Иван Мусатов