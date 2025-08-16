Достижения.рф

В США турист поднял с земли гремучую змею и погиб от ее укуса

Фото: iStock/Gervase Laundrie

В США турист поднял с земли ядовитую змею и погиб от ее укуса. Об этом сообщает ABC News.



Мужчина прогуливался по парку в 100 километрах от города Чаттануги. В какой-то момент он поднял с земли древесную гремучую змею, после чего был укушен за руку.

Вскоре после звонка в службу 911 на место прибыла бригада скорой помощи. Медики провели сердечно-легочную реанимацию и доставили пострадавшего в больницу. К несчастью, несмотря на все усилия, он скончался. Предполагается, что у него возникла аллергическая реакция на яд рептилии, но точная причина не разглашается.

Отмечается, что древесная гремучая змея считается самой большой и опасной из четырех ядовитых змей, обитающих в штате Теннесси. Обычно при встрече с человеком она менее агрессивна, чем остальные виды.

Лидия Пономарева

