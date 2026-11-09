В США у педиатра-уролога обнаружили файлы с обнажёнными детьми
В облачном хранилище педиатра-уролога из США нашли свыше 27 тысяч файлов с изображениями детей. Об этом пишет The Sun.
42-летнего Брайана Сэка, работавшего урологом-педиатром, подозревают в том, что он фотографировал детей во время медицинских осмотров и операций. Иск от имени 13 пациентов и их семей уже подан в суд.
Около 1300 файлов квалифицировали как материалы сексуального характера, включая крупные планы интимных частей тела. По версии истцов, Сэк делал снимки на личный телефон; среди пострадавших оказались даже младенцы.
Врачу предъявили обвинения в хранении детской порнографии. Свою вину он не признал.
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