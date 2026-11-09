В США у педиатра-уролога обнаружили файлы с обнажёнными детьми

09 ноября 2026, 02:40

В США педиатра-уролога обвинили в съёмке пациентов

Фото: iStock/YakobchukOlena

В облачном хранилище педиатра-уролога из США нашли свыше 27 тысяч файлов с изображениями детей. Об этом пишет The Sun.