В США у женщины появился ребенок от умершего три года назад жениха
Невеста погибшего тележурналиста Кейси Лайонс сообщила, что в штате Флорида суррогатная мать родила ей сына от покойного жениха. Об этом пишет Daily Mail.
22 февраля 2023 года возлюбленный Лайонс Дилан погиб во время съемки. Репортер готовил сюжет об убийстве. В какой-то момент преступник вернулся на место и открыл огонь. После трагедии Кейси решила провести посмертный забор спермы. Она объяснила этот шаг мечтой о детях. Спустя три месяца американка нашла суррогатную мать и прошла пять процедур забора яйцеклеток.
Первые две попытки переноса не принесли результата. В июле 2025 года наступила беременность. 19 марта на свет появился мальчик. Ребенка назвали Диланом в честь отца. Сейчас Кейси живет вместе с сыном и родителями погибшего жениха. По ее словам, семья во всем ей помогает. «Я решила жить, потому что Дилан больше не может. Я хочу жить ради него», — сказала Лайонс.
