Mash: вебкам-студию нашли за стеной государственной детской библиотеки в Москве

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Вебкам-студию обнаружили за стеной государственной детской библиотеки в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. Авторы уточнили, что малолетние модели работали для иностранной аудитории.
Известно, что одну 14-летнюю «актрису» для эксперимента туда направили активисты Молодежного парламента с сотрудниками Центра прав молодежи. На одежде у девушки-подростка была скрытая камера, а наблюдал за ней куратор. На так называемом собеседовании ребенку предложили «пробную смену для иностранной аудитории». Дальше в ход пошли различные бонусы в виде бесплатных психологов «игрушек для работы», контентмейкера, тренера и фотографа.
Привлечь к ответственности владельцев студии пока невозможно в связи с отсутствием факта половых сношений. Ранее стало известно, кого задержали в Ленобласти.
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Никита Кротов