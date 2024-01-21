В США учительница пыталась отравить мужа смузи с ландышем

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В США учительницу из штата Миссури обвиняют в попытке убить своего мужа с помощью отравленного смузи. Об этом пишет USA TODAY.
Обвиняемой стала 37-летняя Сара Шеффер, работающая учителем искусства в лютеранской школе.
В полиции округа Джефферсон сообщили, что 16 января правоохранители получили заявление, в котором мужчина обвинил свою жену в попытке его отравить. По его словам, Шеффер подмешивала вещества в еду и напитки на протяжении шести недель. Постепенно у него начали появляться симптомы спутанности сознания, помутнения зрения, сухости во рту, тошноты и усталости.
Пострадавший добавил, что видел дома пакет с надписью «Ландыш». Он также предоставил видео, на котором Сара Шеффер добавляет корни из пакетика в готовящийся смузи.
По словам токсиколога Тима Эванса, если этот ингредиент добавлять в пищу регулярно, то вскоре появляются симптомы отравления. Он отметил, что результат также зависит от части растения. Так, самой токсичной частью ландыша являются корни, заключил специалист.
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В полиции округа Джефферсон сообщили, что 16 января правоохранители получили заявление, в котором мужчина обвинил свою жену в попытке его отравить. По его словам, Шеффер подмешивала вещества в еду и напитки на протяжении шести недель. Постепенно у него начали появляться симптомы спутанности сознания, помутнения зрения, сухости во рту, тошноты и усталости.
По словам токсиколога Тима Эванса, если этот ингредиент добавлять в пищу регулярно, то вскоре появляются симптомы отравления. Он отметил, что результат также зависит от части растения. Так, самой токсичной частью ландыша являются корни, заключил специалист.
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Диана Аванесян