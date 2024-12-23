Смертельная «вписка»: отношения с 42-летним мужчиной погубили 16-летнюю школьницу из Питера во время вечеринки

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16-летняя Екатерина была уверена: у неё есть близкие и верные друзья, которым можно доверять. Катя делилась с ними душевными переживаниями, обсуждала личную жизнь и готовилась к очередной вечеринке, после которой девушку нашли мёртвой на скамейке. Туда её отнесли те самые друзья, которые не стали помогать умирающей подруге. «Радио 1» расскажет подробности той трагичной ночи.
Завсегдатая вечеринок
В августе 2017 года 16-летняя Катя, ученица девятого класса, поскорее хотела войти во взрослую жизнь, увлекаясь алкоголем, наркотиками и ночными вечеринками в компании мужчин. Девушка, которой скоро должно было исполниться 17 лет, проводила время в компаниях сверстников, а новые знакомства часто находила через социальные сети. На молодёжные тусовки девушка ходила даже чаще, чем на учёбу.
11 августа Катю вместе с подругой в очередной раз пригласили на гулянку. Подросток отпросилась у мамы и отправилась на съемную квартиру, расположенную на юго-западе Санкт-Петербурга.
«Вписка» продолжалась до глубокой ночи. На ней друзья танцевали, общались, а также употребляли алкоголь и наркотические средства. В процессе расследования было установлено, что наркотики принес 42-летний ремонтник Алексей, который был «старшим другом» подростков и часто устраивал такие вечеринки, приглашая ни них девочек 14-16 лет. Мужчина был знаком с Катей уже долгое время.
По сообщению «Комсомольской правды» Катя не впервые употребляла синтетические наркотики. Её друзья признаются, что иногда она и сама приносила препараты на вечеринки и употребляла их. Однако в тот раз что-то пошло не так — после очередной дозы ей стало плохо. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти школьницы стала токсическая кардиомиопатия.
«Мы встретились год назад. И уже тогда она сидела на "скоростях". Само собой она пришла туда с этой гадостью. И не выдержала», — сообщил «КП» друг Кати.
Бросили на улице
Когда друзья заметили, что с Катей что-то не так, они, казалось бы, должны были сразу вызвать скорую помощь. Однако 42-летний Алексей запретил это делать. Вместо помощи они перенесли умирающую девушку в машину и увезли подальше от места события. Остановившись возле одного из домов на улице Губина, они оставили Катю на скамейке и вернулись обратно на тусовку и продолжили веселье.
«Они ведь там все пьяные были и под наркотиками. Ничего лучше не придумали. Они просто боялись ответственности», — сказал друг погибшей.
Катю обнаружили несколько часов спустя случайные прохожие и сообщили в полицию. При ней не было никаких документов или личных вещей.
Фото: istockphoto / Tatiana Stepanishcheva
Любил общаться с подростками
После того как правоохранители установили личность погибшей, они быстро вышли на ее знакомых, а также на Алексея, который принес наркотики на вечеринку.
Друзья Кати заявили, что их на той вечеринке не было. А лучшая подруга Кати, несмотря на гибель подруги, уже на следующий день уже собиралась на очередную вечеринкус незнакомцами.
По версии следствия, именно Алексей стоял за организацией смертельной вечеринки, где были наркотики и алкоголь. У мужчины несколько судимостей, включая за незаконный оборот наркотиков.
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Семейного счастья у мужчины не сложилось: он развёлся с женой, оставив её с ребенком. Зарабатывал на жизнь ремонтом квартир.
Проводить свободное время с ровесниками Алексею не нравилось: он предпочитал тусоваться с молодёжью. Он часто посещал места, которые популярны среди подростков.
«Лёша — клевый чувак. Мы с ним тусовались, и впечатление он производит отличное: положительный, приветливый и спокойный. Почему отдыхал со школьницами и студентками? Это же очевидно: с ними веселее», — рассказала его знакомая.
Отношения 16-летней Кати и 42-летнего Алексея
Девятиклассница познакомилась с Алексеем Ивановым на вечеринке. Несмотря на значительную разницу в возрасте, благодаря общим интересам между ними завязались близкие отношения.
Как рассказывают друзья погибшей, последние месяцы она проводила много времени с мужчиной, а возвращаться к родителям в деревню Келози не хотела. По словам соседей, её семья не особо возвращения дочери, а единственным важным вопросом для них было, где достать деньги на очередную бутылку алкоголя.
18 августа Алексей Иванов был задержан полицейскими Кировского и Центрального районов Санкт-Петербурга. Через два дня Ленинский районный суд отправил его под стражу на два месяца. Иванову предъявили обвинения в склонении к употреблению наркотиков. Он полностью признал свою вину.
За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
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