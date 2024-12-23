В Подольске в школьном спортзале обрушилась крыша

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В Московской области в городе Подольск обрушилась кровля в школьном спортзале на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой пресс-службу МЧС России.
«Обрушение кровли и перекрытий произошло в спортзале СОШ №20 в Подольске на площади 60 квадратных метров, пострадавших нет», — обратила внимание пресс-служба МЧС России.
Представители экстренных служб также отметили, что ученики образовательного учреждения на данный момент находятся на досрочных каникулах.
Пресс-служба МЧС России уточнила, что в будущем комиссия проведёт работу по оценке материального ущерба.
Ранее сообщалось, что в Москве банда подростков толпой избила 14-летнего школьника и стала шантажировать его сестру. Отец пострадавших детей рассказал, что недавно его сын вернулся домой с разбитым носом, но сообщил родным об избиении. Мальчик назвал случившееся с ним ерундой. Врачи диагностировали у школьника сотрясение мозга.
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Ольга Енгалычева