В Петербурге подростки украли из ПВЗ фаллоимитаторы
В Кудрово (Санкт‑Петербург) в ночь на 28 сентября произошла кража в пункте выдачи заказов. Кадры с места инцидента оказались в распоряжении телеканала РЕН ТВ.
По словам владелицы ПВЗ, злоумышленники похитили ряд товаров — в том числе одежду (футболки, обувь) и продукцию категории «18+». Среди похищенного оказалсь фалоиммитаторы.
Точная сумма ущерба пока не установлена, но хозяйка пункта оценивает его примерно в 30 тысяч рублей. В настоящий момен сотрудники правоохранительных органов ищут преступников.
Ранее в торговой сети «ДоДо Пицца» произошла утечка данных клиентов. Как выснилось, компанию атаковала группа неизвестных хакеров. Там утверждают, что над ситуацией уже работает служба безопасности.
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