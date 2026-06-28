Достижения.рф

В США умер семилетний 114-килограммовый закормленный матерью мальчик

Metro: Мать закормила до смерти семилетнего ребенка, он весил 114 килограммов
Фото: istockphoto/mirror-images

В американском штате Мичиган полиция задержала супружескую пару по подозрению в гибели их семилетнего сына. Ребёнок скончался от остановки сердца.



Как сообщает Metro, при росте 128 сантиметров его масса тела превышала 114 килограммов — это в пять раз больше возрастной нормы. По данным следствия, мальчик годами страдал от грубейшей родительской небрежности.

Несмотря на наличие медицинской страховки, за всю жизнь его показали врачу лишь однажды. Вместе с пятилетней сестрой он не посещал школу — органы опеки даже не подозревали о существовании детей.

При обыске в доме обнаружили антисанитарию и захламлённость. Родителям предъявили обвинения в убийстве, жестоком обращении и истязаниях.

Никита Кротов

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