В США умер семилетний 114-килограммовый закормленный матерью мальчик
В американском штате Мичиган полиция задержала супружескую пару по подозрению в гибели их семилетнего сына. Ребёнок скончался от остановки сердца.
Как сообщает Metro, при росте 128 сантиметров его масса тела превышала 114 килограммов — это в пять раз больше возрастной нормы. По данным следствия, мальчик годами страдал от грубейшей родительской небрежности.
Несмотря на наличие медицинской страховки, за всю жизнь его показали врачу лишь однажды. Вместе с пятилетней сестрой он не посещал школу — органы опеки даже не подозревали о существовании детей.
При обыске в доме обнаружили антисанитарию и захламлённость. Родителям предъявили обвинения в убийстве, жестоком обращении и истязаниях.
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