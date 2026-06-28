В США умер семилетний 114-килограммовый закормленный матерью мальчик

28 июня 2026, 19:08

Metro: Мать закормила до смерти семилетнего ребенка, он весил 114 килограммов

Фото: istockphoto/mirror-images

В американском штате Мичиган полиция задержала супружескую пару по подозрению в гибели их семилетнего сына. Ребёнок скончался от остановки сердца.