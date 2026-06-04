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В Москве водитель сбил двухлетнего ребёнка во дворе и скрылся, мальчик умер

Фото: Istock/blinow61

В Москве во дворе многоквартирного жилого дома водитель премиального автомобиля сбил двухлетнего мальчика. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.



Трагическое происшествие случилось 4 июня. Ребёнок попал под машину. После наезда водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Медики госпитализировали мальчика в тяжёлом состоянии. Позднее пострадавший скончался в больнице. Правоохранители оперативно установили личность водителя и задержали его. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в Кировской области в заброшенном здании нашли мёртвого двухмесячного ребёнка. Установлено, что мать нанесла малышу несколько ударов по голове и скрылась.

Ольга Щелокова

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