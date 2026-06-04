В Москве водитель сбил двухлетнего ребёнка во дворе и скрылся, мальчик умер
В Москве во дворе многоквартирного жилого дома водитель премиального автомобиля сбил двухлетнего мальчика. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция.
Трагическое происшествие случилось 4 июня. Ребёнок попал под машину. После наезда водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Очевидцы вызвали скорую помощь.
Медики госпитализировали мальчика в тяжёлом состоянии. Позднее пострадавший скончался в больнице. Правоохранители оперативно установили личность водителя и задержали его. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее в Кировской области в заброшенном здании нашли мёртвого двухмесячного ребёнка. Установлено, что мать нанесла малышу несколько ударов по голове и скрылась.
Читайте также: