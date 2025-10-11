В США ВИЧ-инфицированный пациент разбрызгал кровь и заразил медиков

11 октября 2025, 01:20

Фото: istockphoto / sudok1

В штате Северная Каролина произошел шокирующий инцидент с участием пациента местной больницы. 25-летний Кэмерон Гилкрист стал фигурантом уголовного дела после нападения на медицинский персонал, пишет New York Post.