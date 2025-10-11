В США ВИЧ-инфицированный пациент разбрызгал кровь и заразил медиков
В штате Северная Каролина произошел шокирующий инцидент с участием пациента местной больницы. 25-летний Кэмерон Гилкрист стал фигурантом уголовного дела после нападения на медицинский персонал, пишет New York Post.
Мужчина поступил в больницу с диагнозом диабет и проходил процедуру установки капельницы. В момент оказания помощи рядом находились два медика, чьи личности не раскрываются.
Внезапно пациент выдернул иглу из вены, в результате чего его кровь попала в глаза медработников. Позже выяснилось, что Гилкрист был носителем ВИЧ-инфекции, и оба медработника заразились опасным вирусом.
Правоохранительные органы задержали злоумышленника лишь спустя полгода после инцидента. Теперь ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет в случае признания виновным в нападении на медицинских работников. До ареста подозреваемый проходил лечение, включая психиатрическую помощь.
