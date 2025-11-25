В США вынесли приговор учительнице, платившей школьникам за секс
В штате Миссури бывшая школьная учительница получила 10-летний тюремный срок за сексуальные преступления против несовершеннолетних. Об этом сообщает издание People.
30-летняя Карисса Смит, работавшая замещающим преподавателем, систематически вступала в интимную связь с учениками за денежное вознаграждение. Преступления совершались как в её доме в отсутствие супруга, так и в автомобиле.
По данным следствия, педагог расплачивалась с жертвами наличными и банковскими переводами. В моменты близости учительница предлагала подросткам алкоголь и наркотические вещества. Перед встречами она отправляла несовершеннолетним откровенные фотографии через мессенджер Snapchat. Для сокрытия преступлений женщина запугивала своих жертв.
Смит признали виновной по нескольким статьям, среди которых два эпизода сексуального контакта с несовершеннолетним и угроза благополучию ребёнка первой степени. По совокупности преступлений суд вынес ей наказание в виде десяти лет лишения свободы.
