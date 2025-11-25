Жительница Приморья пыталась зарезать трехлетнего сына
Женщину из города Артем подозревают в покушении на убийство малолетнего сына. Об этом сообщили в Телеграм-канале СКР по Приморскому краю.
Инцидент произошел 23 ноября в квартире на улице Харьковской. По данным следствия, подозреваемая нанесла своему трёхлетнему сыну множественные ножевые ранения. Ребёнок, мог погибнуть, однако в ситуацию вмешались неравнодушные очевидцы. Мальчику своевременно оказали медицинскую помощь и сейчас его жизни ничто не угрожает.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Следствие готовит материалы для обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
