В США вынесли приговор за передачу секретных данных «российскому агенту»

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Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ, входит в состав Пентагона) США Джаре Себастьян Далк был приговорен к 262 месяцам лишения свободы за попытку передачи секретных сведений якобы российскому агенту. Об этом сообщает американский минюст.
Далк признал себя виновным по шести пунктам обвинения. В период с августа по сентябрь 2022 года осужденный использовал зашифрованную учетную запись для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом. На самом деле он передавал данные работнику Федерального бюро расследований, работавшему под прикрытием.
За свои услуги американец запрашивал вознаграждение в размере 85 тысяч долларов и заявлял о готовности передавать секретную информацию и в дальнейшем, отмечается в заявлении министерства.
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«Все три документа, из которых были взяты выдержки, относятся к категории «Совершенно секретно» и были получены Далком в период его работы в АНБ», — сообщил минюст США.
За свои услуги американец запрашивал вознаграждение в размере 85 тысяч долларов и заявлял о готовности передавать секретную информацию и в дальнейшем, отмечается в заявлении министерства.
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Алина Юрчак