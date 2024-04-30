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В США вынесли приговор за передачу секретных данных «российскому агенту»

Минюст: Экс-сотрудник АНБ получил 21 год тюрьмы за передачу сведений «агенту РФ»
30 апреля 2024, 01:49
Фото: istock / gorodenkoff

Фото: istock / gorodenkoff

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ, входит в состав Пентагона) США Джаре Себастьян Далк был приговорен к 262 месяцам лишения свободы за попытку передачи секретных сведений якобы российскому агенту. Об этом сообщает американский минюст.
Далк признал себя виновным по шести пунктам обвинения. В период с августа по сентябрь 2022 года осужденный использовал зашифрованную учетную запись для передачи выдержек из трех секретных документов человеку, которого он считал российским агентом. На самом деле он передавал данные работнику Федерального бюро расследований, работавшему под прикрытием.

«Все три документа, из которых были взяты выдержки, относятся к категории «Совершенно секретно» и были получены Далком в период его работы в АНБ», — сообщил минюст США.


За свои услуги американец запрашивал вознаграждение в размере 85 тысяч долларов и заявлял о готовности передавать секретную информацию и в дальнейшем, отмечается в заявлении министерства.

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#услуги
#минюст
#запись
Торговое судно получило повреждения после атаки в Красном море
UKMTO: Атакованное в Красном море британское судно получило повреждения
30 апреля 2024, 01:18

Фото: istock / Benny Winslow

Атакованное в Красном море торговое судно было повреждено. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) в соцсети Х сообщило, что в результате атаки никто из членов его экипажа не пострадал, корабль продолжает путь.
«Судно получило повреждения, судно и команда… в безопасности и продолжают путь к следующему порту назначения», — сказано в сообщении UKMTO.
До этого британская компания Ambrey, которая занимается вопросами морской безопасности, уведомила о нападении на контейнеровоз, связанный с Израилем и следовавший из Джибути в Саудовскую Аравию.

В свою очередь UKMTO сообщало, что получило сведенья об атаке на судно в 54 морских милях к северо-западу от йеменского порта Моха (Мокка).

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#соцсети
#море
#судно
#корабль
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Йеменские хуситы заявили об атаке на судно Cyclades в Красном море
30 апреля 2024, 00:45

Фото: istock / TebNad

Йеменские хуситы заявили об атаке на судно Cyclades в Красном море и судно MSC Orion в Индийском океане. Сообщается, что хуситы также нанесли удары по американским эсминцам при помощи беспилотников.
После начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре прошлого года Хуситы заявили, что намереваются всеми способами противодействовать проходу по Красному и Аравийскому морям связанных с Израилем судов, а также других кораблей, которые следуют в его порты, до прекращения Израилем блокады и военных действий в анклаве.

Ранее США заявили об уничтожении над Красным морем пяти беспилотников. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#море
#судно
#хуситы
#атака
#беспилотник
#корабль
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В Белоруссии задержали молодых людей, готовивших диверсии по заданиям Украины
ОНТ: В Белоруссии задержали студентов, готовивших диверсии по заданиям Киева
30 апреля 2024, 00:26

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В Белоруссии полиция задержала молодых людей, которые по заданиям украинских спецслужб собирали разведывательные данные, а также принимали участие в подготовке диверсий и терактов. Об этом сказано в фильме, показанном в эфире телеканала ОНТ.
По версии авторов сюжета, некий Даниил Гарасим 2005 года рождения в декабре 2023 года по заданию украинского куратора, снял место дислокации ракетной бригады ВС Белоруссии в городе Осиповичи Могилевской области. Контакт с юношей установили в экстремистском Телеграм-чате.

В январе молодого человека задержали на одной из ж/д станций при транспортировке тормозного башмака, при помощи которого планировалось пускать поезда под откос.

В фильме также рассказывают о деятельности ячейки анархистского движения «Черные соловьи», организатором которого является 16-летняя гражданка Украины Мария Мисюк, 2 года назад переехавшая с родителями в Белоруссию.

Весной и летом 2023 года Мисюк завербовала пятерых студентов колледжей из разных белорусских городов и посёлков. По заданию кураторов с Украины молодые люди готовились к диверсиям и терактам, в частности отрабатывали задачи подрыва зданий органов внутренних дел и прокуратуры в городе Барановичи.

Участников экстремистской ячейки задержали в начале декабря 2023 года, у них изъяли самодельное взрывное устройство и материалы для изготовления взрывчатки.

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#полиция
#поезда
#данные
#люди
#белоруссия
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Под Москвой пьяный водитель выехал на встречку, устроил смертельное ДТП, а сам выжил
Shot: Под Москвой пьяный водитель устроил смертельное ДТП, а сам выжил
30 апреля 2024, 00:15

Фото: istock / gorodenkoff

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП на трассе А107 под Москвой. Погибли два человека, двое детей находятся в тяжёлом состоянии, а сам виновник происшествия отделался легкими травмами.
Как сообщает Телеграм-канал SHOT, авария произошла около 19:40 на трассе в районе посёлка Шишкин Лес. Водитель мерседеса, 19-летний Олег К, находясь в состоянии опьянения, выехал на встречную полосу и влетел в лоб автомобиля Lada. Два человека погибли на месте, они оказались заблокированы в салоне. Два ребенка, мальчики 6 и 9 лет, были серьезно травмированы. Старшего без сознания госпитализировали с помощью медицинского вертолета.

Виновник серьёзно не пострадал благодаря тому, что сработали подушки безопасности.

Аварией заинтересовалась прокуратура Москвы, в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, водителю может грозить до 15 лет тюремного заключения.

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#дтп
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#авария
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#прокуратура
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#водитель
#нарушение
#происшествия
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В Королёве подростки избили женщину из-за просьбы вести себя потише
29 апреля 2024, 22:15

Фото: iStock/blinow61

В подмосковном Королёве подростки избили женщину из-за просьбы «вести себя потише». Об этом сообщает ГУМВД РФ по Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в ночь на 29 апреля житель Королёва подал заявление в полицию об избиении супруги.

В сообщении ведомства говорится, что во дворе дома по улице Грабина женщина 1967 года рождения сделала замечание шумной компании подростков и попросила «вести себя потише». В ответ на это они избили пенсионерку.

В результате полицейские задержали молодых людей 2005 и 2006 годов рождения.

В настоящее время полиция устанавливает личности остальных участников конфликта.

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#королёв
#подмосковье
#избиение
#пенсионерка
#подростки
#полиция
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В Липецкой области нашли тело пропавшего зампрокурора на транспорте Коняева
29 апреля 2024, 21:13

Фото: iStock/gorodenkoff

Пропавшего липецкого зампрокурора на транспорте Сергея Коняева обнаружили мёртвым рядом с автомобилем в Краснинском районе области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, Коняев задолжал порядка 150 тысяч долларов.

Последний раз мужчину видели 18 апреля в Ельце, когда он выходил из дома и садился в машину, чтобы поехать на работу. Однако до неё он так и не доехал.

Следственный комитет ранее возбудил дело по статье Уголовного кодекса об убийстве. Коняева разыскивали по всей территории Липецкой области.

Ранее сообщалось, что председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева задержали в ДНР по подозрению в растрате в особо крупном размере.

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#липецкая область
#смерть
#убийство
#дело
#следственный комитет
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«Врачи без границ» заявили о тысячах «тихих убийств» в секторе Газа
«Врачи без границ»: жители Сектора Газа умирают от недоедания и антисанитарии
29 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Тысячи людей могут погибнуть в секторе Газа даже в случае скорого прекращения огня. Об этом информирует РБК со ссылкой на «Врачей без границ».
Причинами повышенной смертности будут становиться болезни, которые вызваны антисанитарией и нехваткой еды. Боевые действия в Газе сопровождаются жертвами не только из-за ударов, но и предотвратимыми в нормальной ситуации смертями от заболеваний.

Отмечается, что от вооруженного противостояния пострадали более 32 тысяч мирных жителей Газы, 75 тысяч из них были ранены. В докладе благотворительной организации упоминается, что в случае прекращения конфликта, скорее всего, произойдет гибель тысячи людей из-за времени, которое будет необходимо для улучшения условий водоснабжения и санитарии.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#сектор газа
#дети
#операция
#гибель
#болезни
#конфликт
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Взятки за нелегальный выезд из Украины за границу достигли 17 тысяч долларов
29 апреля 2024, 18:55

Фото: iStock/olegda88

Взятки за нелегальный выезд за границу достигли 17 тыс. долларов. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на местную прокуратуру.
Согласно сообщению, именно за 17 тысяч долларов военный во Львовской области пообещал военнообязанному украинцу включить его в состав делегации на международную конференцию в Европе.

Взяточника задержали при получении первой половины суммы и уже отправили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Одессе военкомы пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти. В какой-то момент задержанный мужчина крикнул, что его ребёнок находится один дома. После этого ему удалось сбежать.

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#киев
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Консульство РФ не подтвердило, что россиянин убил двух украинцев в Германии
29 апреля 2024, 18:38

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Наличие российского гражданства у подозреваемого в убийстве двух граждан Украины в немецком городе Мурнау необходимо подтвердить. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Бонне.
Отмечается, что в настоящее время данное подтверждение отсутствует. В генконсульстве пояснили, что данных о задержании российского гражданина не поступало.

Уточняется, что на территории Германии на регулярной основе живут около сотни тысяч русскоговорящих людей, которые не являются гражданами РФ. При этом есть и те лица, у кого имеется несколько паспортов.

Напомним, в баварском городе Мурнау (Германия) произошло убийство двух граждан Украины, полиция подозревает россиянина. На территории торгового центра в Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранениями. Оба скончались.

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#полиция
#убийство
#германия
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