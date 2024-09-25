В США взорвали здание суда Санта-Марии

Фото: iStock/RamonCast
В США поступили сообщения о взрыве здания суда Санта-Марии в Калифорнии, местных жителей просят держаться подальше от места происшествия. Об этом сообщил представитель шерифа калифорнийского округа Санта-Барбара в соцсетях. Он отметил, что на данный момент район взрыва небезопасен.
«Сообщение о взрыве в здании суда Санта-Марии. Пожалуйста, избегайте этого района. Место происшествия считается небезопасным», — написал он.Ранее сообщалось, что на западе Германии произошел третий за неделю взрыв. Местные власти отмечали, что он прогремел у входа в жилой дом в районе Бонна в округе Кельн. В результате происшествия никто не пострадал. В полиции уточнили, что сдетонировало устройство малой мощности. Правоохранители пытаются найти подозреваемых, но пока поиски не дали никаких результатов.
Читайте также:
Третий за неделю взрыв прогремел на западе Германии
В Лос-Анджелесе неизвестные захватили автобус, там могут быть заложники
Ключевой для США танкер врезался в неизвестный объект в Аравийском море
Данил Пономарев