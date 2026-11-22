22 ноября 2026, 23:32

SHOT: Луиса Сквиччиарини не выпустили из РФ с Лерчек из-за отсутствия загранпаспорта

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Выяснилось, почему Луис Сквиччиарини не смог покинуть Россию вместе с блогером Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом пишет Telegram-канал SHOT.