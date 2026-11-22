Выяснилось, почему возлюбленный Лерчек не смог покинуть Россию вместе с блогером
Выяснилось, почему Луис Сквиччиарини не смог покинуть Россию вместе с блогером Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В материале утверждается, что причиной случившегося стало отсутствие необходимых документов. Аргентинское гражданство Сквиччиарини не отменяет общего правила — для выезда из страны всё ещё необходим действующий российский загранпаспорт. Однако возлюбленный Лерчек его не оформлял, поэтому в аэропорту мужчину не пропустили и попросту развернули назад.
Напомним, что, по ранее появившейся информации, Чекалина со слезами на глазах отправилась в Китай одна — там она продолжит лечение онкологического заболевания. Блогер говорила, что её возлюбленный постарается прилететь к ней в ближайшее время, и она будет с нетерпением его ждать.
Читайте также: