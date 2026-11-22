«Воспитанная и не меркантильная»: блогер Амиран Сардаров объявил поиск будущей жены
40-летний блогер Амиран Сардаров, бывший муж Мариам Тилляевой, решил снова задуматься о семейной жизни. После примерно четырёх лет в статусе холостяка он записал видеообращение, в котором заявил о желании жениться. Причём в начале ролика несколько раз подряд повторил, что хочет найти супругу, словно убеждая в этом не только зрителей, но и самого себя.
Амиран не ограничился признанием и перечислил качества, которыми должна обладать его будущая избранница. По словам блогера, ему нужна воспитанная девушка, которая не будет меркантильной и при этом окажется интересным человеком. Правда, какие именно увлечения или черты характера он подразумевает под последним критерием, Сардаров уточнять не стал.
При этом блогер понимает, что поиски подходящей невесты могут оказаться непростыми. Он признал, что его медийное прошлое и негласная репутация «красного флага» способны отпугнуть потенциальных кандидаток. Сардаров с иронией заметил, что, даже если будущая избранница заинтересуется им, обычный поиск в интернете может быстро изменить её мнение. Сам Амиран назвал негативную информацию о себе клеветой.
Вероятно, речь идёт в том числе о скандале с бывшей супругой. В 2022 году Мариам Тилляева обвиняла Сардарова в рукоприкладстве. Сам блогер тогда не стал ни подтверждать, ни опровергать её заявления, однако говорил, что с уважением относится к экс-жене и её семье и готов к диалогу. Теперь, спустя несколько лет после расставания, Амиран, похоже, решил вновь заняться поиском спутницы жизни — и на этот раз предпочёл публично обозначить требования к будущей жене.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России