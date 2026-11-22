22 ноября 2026, 22:50

Амиран Сардаров задумался о женитьбе и назвал требования к будущей избраннице

Амиран Сардаров (Фото: Instagram* / @amiran696969)

40-летний блогер Амиран Сардаров, бывший муж Мариам Тилляевой, решил снова задуматься о семейной жизни. После примерно четырёх лет в статусе холостяка он записал видеообращение, в котором заявил о желании жениться. Причём в начале ролика несколько раз подряд повторил, что хочет найти супругу, словно убеждая в этом не только зрителей, но и самого себя.