В США задержали восемь выходцев из страны Средней Азии за связь с ИГ*

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В США были задержаны восемь уроженцев Таджикистана, их подозревают в связях с террористической группировкой «Исламское государство»*. Об этом информирует телеканал NBC.
Отмечается, что подозреваемые были задержаны в процессе рейдов ФБР в трех городах — Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Филадельфии. Фигуранты дела попали на территорию Штатов из Мексики.
Согласно информации источника, двое из злоумышленников оказались в США еще весной прошлого года. ФБР следило за обвиняемыми на протяжении нескольких месяцев. В настоящее время уроженцам Таджикистана еще не предъявили обвинения. Правоохранительные органы обосновали их задержание нарушением иммиграционного законодательства.
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* запрещённая в России террористическая организация
Екатерина Коршунова