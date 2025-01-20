В США задержана учительница, родившая от своего 13-летнего ученика

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В США задержали учительницу, которая родила от своего 13-летнего ученика. Об этом пишет WPVI-TV.
Инцидент произошел в американском штате Нью-Джерси. По информации издания, задержанной оказалась 34-летняя Лора Карон. Как пишет «Лента. Ру», женщина находилась в сексуальных отношениях с учеником в период с 2016-го по 2020 год. Как оказалось, учительница была настолько близка с семьей ребенка, что он, его брат и младшая сестра даже оставались у нее дома на несколько дней.
В этот период мальчик спал в одной кровати с женщиной. Расследование по факту насилия стартовало после поста отца детей, который приложил в нем фотографию ребенка Карон, очень похожего на него и его сына. Как оказалось, мальчик являлся отцом ребенка. Расследование по факту инцидента продолжается. Учительница помещена под стражу.
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