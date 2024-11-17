В США зафиксировали первый случай заражения тяжелым штаммом оспы обезьян

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Департамент здравоохранения штата Калифорния сообщил, что зафиксировал первый в США случай заражения тяжелым штаммом оспы обезьян mpox (сlade I). Заболевание обнаружили у человека, недавно приехавшего из Африки.
«Департамент здравоохранения <...> обнаружил первый идентифицированный случай штамма clade I оспы обезьян в США. Подтвержденный случай произошел у человека, недавно приехавшего из Африки, и связан с текущей вспышкой штамма clade I в Центральной и Восточной Африке», — сказано в пресс-релизе.В департаменте отметили, что этот штамм провоцирует более тяжелое течение болезни, чем уже обнаруженный в Штатах clade II. Однако, по заверениям ведомства, вызванная новым штаммом вспышка заболевания может оказаться проще в лечении, чем предыдущие. Образцы вируса уже отправили в Центры по контролю и профилактике заболеваний США.
«Пациент изолирован дома и восстанавливается. <...> Опасений или доказательств того, что штамм clade I распространяется в Калифорнии или США нет», — подчеркнули в калифорнийском департаменте здравоохранения.Читайте также:
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