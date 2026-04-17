В США заправщик спас школьницу от похитившего ее вооруженного насильника
В США заправщик спас 16-летнюю школьницу, которую похитил вооруженный насильник. Об этом пишет газета New York Post.
Инцидент произошел утром 13 апреля в городе Хамтрамк, штат Мичиган. К заправке подошел взрослый мужчина с несовершеннолетней спутницей. Он попросил у кассира, Хуссейна Фархата, пачку сигарет и потребовал, чтобы девочка заплатила за нее.
Заправщик заподозрил неладное и заметил, как школьница беззвучно произносит губами: «помогите». Тогда он вышел из-за прилавка и вытолкал мужчину на улицу, а школьницу спрятал в безопасном месте. В этот момент к заправке подъехала полиция.
Оказалось, что преступник схватил жертву на остановке школьного автобуса под дулом пистолета. Это увидели другие подростки и сразу вызвали полицию. Они также смогли отследить телефон похищенной сверстницы и навели стражей порядка на место, откуда исходил сигнал.
После задержания выяснилось, что насильник не знал девочку и ранее был судим за изнасилования.
