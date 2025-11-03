Достижения.рф

Пенсионерка во Владивостоке избила двух женщин бревном во дворе дома

Фото: iStock/AaronAmat

Пенсионерка во Владивостоке напала на соседей, используя в качестве оружия деревянное полено. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя видеозапись инцидента.



Пожилая женщина ударила одну из соседок бревном по спине и укусила ее за руку, а другой жительнице дома «заехала» по ноге. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.

Местные жители пожаловались, что пенсионерка длительное время создает невыносимые условия жизни в доме — угрожает соседям расправой, незаконно вырубает зеленые насаждения и сооружает во дворе заборы из строительного мусора.

Жильцы просят принять меры, которые исправят столь некомфортную ситуацию.

Мария Моисеева

