Пенсионерка во Владивостоке избила двух женщин бревном во дворе дома
Пенсионерка во Владивостоке напала на соседей, используя в качестве оружия деревянное полено. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash, публикуя видеозапись инцидента.
Пожилая женщина ударила одну из соседок бревном по спине и укусила ее за руку, а другой жительнице дома «заехала» по ноге. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь.
Местные жители пожаловались, что пенсионерка длительное время создает невыносимые условия жизни в доме — угрожает соседям расправой, незаконно вырубает зеленые насаждения и сооружает во дворе заборы из строительного мусора.
Жильцы просят принять меры, которые исправят столь некомфортную ситуацию.
