В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов на «зебре»

16 декабря 2025, 23:34

Водитель «Мазды» в Петербурге сбил двух пешеходов на перекрестке, они в больнице

Фото: iStock/panemoj

В Санкт-Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов на нерегулируемом переходе. Пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.





Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 декабря, около 18:45 по московскому времени, на перекрестке улиц Добровольцев и Отважных в Красносельском районе. 44-летний водитель автомобиля Mazda, выполняя маневр, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по «зебре».



В результате 41-летняя женщина получила тяжелые травмы, а 39-летний мужчина — травмы средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту случившегося.



