В Петербурге иномарка сбила двух пешеходов на «зебре»
В Санкт-Петербурге водитель иномарки сбил двух пешеходов на нерегулируемом переходе. Пострадавших госпитализировали, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 16 декабря, около 18:45 по московскому времени, на перекрестке улиц Добровольцев и Отважных в Красносельском районе. 44-летний водитель автомобиля Mazda, выполняя маневр, совершил наезд на пешеходов, которые переходили проезжую часть по «зебре».
В результате 41-летняя женщина получила тяжелые травмы, а 39-летний мужчина — травмы средней степени тяжести. Полиция проводит проверку по факту случившегося.
