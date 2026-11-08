В США женщина назвала ребенка с аутизмом «помехой» и попала на $8 млн
Суд в Калифорнии обязал женщину выплатить $8 млн семье 11-летнего мальчика с аутизмом после конфликта из-за издаваемых им звуков. Об этом сообщает New York Post.
Эзекиль Арвайо проживает с матерью-одиночкой Сереной и не владеет речью. Семья арендовала дом на Бойнтон-авеню в Сан-Хосе до тех пор, пока в декабре 2023 года соседка не подала иск с требованием устранить «нарушения общественного порядка». Женщина утверждала, что мальчика якобы оставляли во дворе без присмотра, и он «выл и кричал часами», мешая ей работать и причиняя эмоциональный дискомфорт.
В сентябре иск соседки о нарушении общественного порядка отклонили. В ходе разбирательства установили, что Эзекиль имеет диагноз «аутизм третьей степени» и нуждается в постоянном наблюдении, а издаваемые им вокальные звуки являются одной из форм выражения эмоций. При этом в будние дни с 8:00 до 18:00 мальчик находится в школе и на поведенческой терапии.
По версии семьи, соседка назвала Эзекиля «помехой обществу» и в его присутствии спросила у матери, существует ли «лекарство» от аутизма. Семья также заявила, что из-за конфликта им пришлось съехать с арендованного жилья. Выслушав обе стороны, присяжные удовлетворили встречный иск семьи, признав, что женщина умышленно причинила ребёнку и его матери эмоциональный вред.
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