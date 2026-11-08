В США женщина назвала ребенка с аутизмом «помехой» и попала на $8 млн

08 ноября 2026, 15:42

В США женщина должна выплатить $8 млн за оскорбление мальчика с аутизмом

Фото: istockphoto/Nastco

Суд в Калифорнии обязал женщину выплатить $8 млн семье 11-летнего мальчика с аутизмом после конфликта из-за издаваемых им звуков. Об этом сообщает New York Post.