Мосгорсуд оставил в силе приговор Лерчек по делу о переводах за границу

05 ноября 2026, 12:40

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Мосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Как уточняет ТАСС, судебная инстанция назначила ей условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу.