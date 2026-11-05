Мосгорсуд оставил в силе приговор Лерчек по делу о переводах за границу
Мосгорсуд оставил в силе обвинительный приговор блогеру Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Как уточняет ТАСС, судебная инстанция назначила ей условный срок по делу о незаконных многомиллионных переводах за границу.
5 ноября судья рассмотрел апелляционные жалобы на приговор в закрытом режиме. Апелляционная инстанция изменила решение: суд указал, что ст. 73 УК РФ (условное осуждение) применяется только к основному наказанию.
Апелляционные представления гособвинения председательствующий удовлетворил частично. Осужденную лишили права администрировать сайты, заниматься деятельностью, связанной с созданием и размещением информации.
Кроме того, Чекалиной запретили менять постоянное место жительства и обязали отмечаться один раз в месяц по месту проживания. Приговор вступил в законную силу с внесёнными изменениями.
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