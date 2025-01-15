Мать зарабатывала эскортом, пока 6-летний сын умирал в квартире от голода: в Мексике разыскивают молодую россиянку

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В Мексике произошел трагический случай: шестилетний мальчик скончался от истощения. По сообщениям местных СМИ, несколько дней назад медицинская бригада прибыла на вызов и обнаружила ребёнка в квартире в критическом состоянии. Несмотря на экстренную госпитализацию, врачи не смогли спасти его жизнь — вскоре мальчик умер. Где были родители мальчика и подробности о случившемся расскажет «Радио 1».
Мать исчезла после трагедии
Мать погибшего, россиянка Ольга Иделевич, исчезла сразу после случившегося. Женщина заявила полиции, что плохо знает испанский и ничего не понимает, поэтому отказалась от дачи показаний. После ухода полицейских она сбежала из квартиры. Сейчас её местонахождение неизвестно, она объявлена в розыск.
По данным следствия, женщина живёт в Мексике уже давно. Там она вышла замуж за местного жителя и родила сына. Однако семейная жизнь быстро разрушилась: вскоре после рождения ребёнка муж перестал приходить домой и оставил жену одну.
Ольга (Фото: соцсети)
Жалобы в соцсетях и борьба за алименты
Социальные сети Ольги были заполнены жалобами на бывшего супруга, которого она обвиняла в том, что он разрушил её жизнь, забрал деньги и оставил её без работы и друзей.
Известно, что она пыталась взыскать алименты через суд ещё в 2019 году, но добиться этого не смогла: часто, когда речь идёт о семейных спорах, иностранные суды поддерживают собственных граждан.
«Я не должна просить помощи! Ты у меня всё забрал, ты и должен вернуть! Я не ела уже два дня, а сын одну несчастную тортилью съел, и всё. Еда закончилась на этом. Как тебе самому не стыдно, что ребенок в таком состоянии?» — написала Иделевич в социальных сетях.
После развода женщина осталась в Мексике. Вероятно, она не могла вернуться в Россию из-за ограничений на выезд с ребенком, который родился в Мексике и является её гражданином
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Жизнь в условиях нищеты
Ситуация осложнилась тем, что Ольга не смогла найти стабильную работу. По сообщениям местных журналистов, она якобы зарабатывала на эскорте, но денег явно не хватало. В последние девушке отключили электричество, воду и газ за неуплату арендной платы за съёмную квартиру. Именно в таких условиях шестилетний мальчик оставался дома один.
Следователи выяснили, что перед Новым годом женщина полностью посвятила себя работе и практически перестала появляться дома. Только 31 декабря она вызвала скорую помощь, когда её ребенок оказался в крайне тяжелом состоянии. Однако к этому моменту спасти его уже было невозможно.
Сейчас полиция Мексики разыскивает Ольгу. Правоохранительные органы также намерены привлечь к ответственности отца ребенка за бездействие, которое привело к трагедии.
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