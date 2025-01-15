Мать зарабатывала эскортом, пока 6-летний сын умирал в квартире от голода: в Мексике разыскивают молодую россиянку

В Мексике произошел трагический случай: шестилетний мальчик скончался от истощения. По сообщениям местных СМИ, несколько дней назад медицинская бригада прибыла на вызов и обнаружила ребёнка в квартире в критическом состоянии. Несмотря на экстренную госпитализацию, врачи не смогли спасти его жизнь — вскоре мальчик умер. Где были родители мальчика и подробности о случившемся расскажет «Радио 1».