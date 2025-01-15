В Кузбассе женщина избила сковородой мужчину, который пытался украсть продукты

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В магазине на улице Горной произошел необычный инцидент: 43-летняя работница избила 63-летнего мужчину сковородой, когда тот пытался украсть продукты и кухонную утварь. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Согласно данным полиции, мужчина попытался похитить товары, но был замечен сотрудницей магазина, которая догнала его на крыльце и несколько раз ударила сковородой, выпавшей из его куртки.
В отношении 43-летней работницы магазина составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», что может привести к штрафу до 1 тысячи рублей или аресту на срок до 15 суток. Также возбуждено дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза.
В отношении 63-летнего мужчины проводится проверка по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», что может повлечь штраф до пятикратной стоимости похищенного, арест на срок до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.
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В отношении 43-летней работницы магазина составлен протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», что может привести к штрафу до 1 тысячи рублей или аресту на срок до 15 суток. Также возбуждено дело по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои», мужчине назначена судебно-медицинская экспертиза.
В отношении 63-летнего мужчины проводится проверка по ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ «Мелкое хищение», что может повлечь штраф до пятикратной стоимости похищенного, арест на срок до 15 суток или обязательные работы до 120 часов.
Двух сотрудников Смоленской АЭС подозревают в превышении должностных полномочий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова