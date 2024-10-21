На трассе М-7 потушили три горевших у автозаправки автомобиля

Фото: пожар в Богородском / пресс-служба Мособлпожспаса
Огнеборцы Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы ликвидировали последствия крупного ДТП. На 57-м км. трассы М-7 «Волга» загорелись сразу три автомобиля – фура, КАМАЗ и легковая машина, сообщили в пресс-службе ведомства.
«У фуры с прицепом на ходу загорелась кабина. Водитель успел съехать с дороги и остановился на обочине рядом с припаркованными автомобилями. Топливо растеклось по склону и достигло двух машин. Они сразу загорелись. Работник дорожной службы, перевозивший в автоцистерне воду, до приезда пожарных попытался потушить пламя, но не смог», – уточнили в пресс-службе.Прибывшие огнеборцы 259-й пожарно-спасательной части развернули пожарные рукава и приступили к тушению горящих транспортных средств. При этом в 50 м. от места происшествия находилась автозаправочная станция. С помощью пены пожарные ликвидировали возгорание. Никто не пострадал.
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