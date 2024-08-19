На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке произошёл взрыв, есть пострадавшие

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Три человека пострадали в результате взрыва на трубопроводе нефтехимического завода в Стерлитамаке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, пострадавшие являются сотрудниками предприятия. Уточняется, что они продували трубопровод, после чего случился взрыв и пожар.
Всех пострадавших доставили в медучреждение. Им оказывается необходимая помощь. На месте работают экстренные службы. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в детском лагере в Тульской области три школьника получили ожоги и травмы из-за неудачного химического опыта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Всех пострадавших доставили в медучреждение. Им оказывается необходимая помощь. На месте работают экстренные службы. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Ранее сообщалось, что в детском лагере в Тульской области три школьника получили ожоги и травмы из-за неудачного химического опыта. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова