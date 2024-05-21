СК установил личности всех 17 погибших при обрушении дома в Белгороде

Фото: МЧС РФ
Личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ установлены, сообщает Telegram-канал СК РФ.
«Двенадцатого мая при атаке вооружённых формирований Украины снаряд попал в жилой многоэтажный дом в Белгороде, обрушив один из подъездов. Погибли 17 человек, 19 получили ранения. По итогам генетических и других экспертиз установлены личности всех погибших», — говорится в сообщении.Напомним, 12 мая в результате атаки ВСУ в десятиэтажном доме обрушился третий подъезд. В результате обстрела погибли 17 человек, ещё трое — при вечернем обстреле, 27 получили ранения.
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Артем Кузьмин