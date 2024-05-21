Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ СК установил личности всех 17 погибших при обрушении дома в Белгороде

СК установил личности всех 17 погибших при обрушении дома в Белгороде

21 мая 2024, 17:53
Фото: МЧС РФ

Фото: МЧС РФ

Личности всех 17 погибших в результате частичного обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ установлены, сообщает Telegram-канал СК РФ.


«Двенадцатого мая при атаке вооружённых формирований Украины снаряд попал в жилой многоэтажный дом в Белгороде, обрушив один из подъездов. Погибли 17 человек, 19 получили ранения. По итогам генетических и других экспертиз установлены личности всех погибших», — говорится в сообщении.
Напомним, 12 мая в результате атаки ВСУ в десятиэтажном доме обрушился третий подъезд. В результате обстрела погибли 17 человек, ещё трое — при вечернем обстреле, 27 получили ранения.

Читайте также:

В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ

В Печоре Республики Коми частично обрушился пятиэтажный дом

В Белгороде слышны взрывы на фоне ракетной опасности
#подъезд
#дом
#снаряд
#взрывы
#человек
#коми
#дома
#всу
Сбежавшая из дома чеченка Заурбекова умоляет родственников перестать искать её
Чеченка Лия Заурбекова раскрыла подробности конфликта с семьёй у отдела МВД
21 мая 2024, 17:42

Фото: iStock/Myvector

Во вторник, 21 мая, чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая из семьи, записала новое видео, в котором рассказала о деталях конфликта, который произошёл у столичного отдела МВД с её родственниками. Кадры публикует Telegram-канал «Марем».
По словам девушка, она попала в отдел полиции вместе с ней был её друг Артем. Там они пытались спрятаться от родственников девушки. Однако чеченцы все-таки смогли добраться до молодого человека и избили его прямо на глазах у полицейских, которые не вмешивались в конфликт. Однако после этого молодых людей забрали в отдел, где приняли заявление об избиении.

Лия и Артём общаются уже полгода. При этом родственники девушки говорят, что он «вербовал» Лию куда-то. Сама же Лия уверяет, что Артем ни к чему ее не принуждал.

Она также рассказала, что на протяжении четырёх лет вынашивала план побега из семьи. Заурбекова обратилась к родственникам и попросила их перестать её искать и оставить в покое, отметив, что находится в безопасном месте.

Ранее отец 19-летней Заурбековой, которая обвинила родственников в физическом и психологическом насилии и бежала из России, впервые прокомментировал ситуацию и заявил, что его дочери можно влюбляться только в мужчин своей национальности.

Читайте также:

Чеченцы окружили ОМВД в Москве из-за девушки: от кого бежала Заурбекова, роль Делимханова

В Чечне назвали мошенниками тех, кто помог девушке сбежать от семьи

Стало известно, где сейчас находится чеченка, сбежавшая от семьи
#конфликт
#семьи
#план
#отец
#заявление
#девушка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Под Калининградом дерево упало на коляску с ребенком
21 мая 2024, 17:40

Фото: istockphoto/marnag

В Черняховске под Калининградом дерево упало на велосипед-коляску с двухлетним ребенком.
Малыш госпитализирован с травмами, сообщает РИА Новости. Тяжесть повреждений не уточняется.

«Проводится проверка в Черняховском межрайонном следственном отделе СУСК по факту травмирования малолетнего ребенка в результате падения на него дерева. Организована доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — заявили в пресс-службе Следственного комитета.
Следком и прокуратура начали доследственную проверку. Инцидент произошел на улице Калининградской, когда ребенок был на тротуаре с матерью. Ведется выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Читайте также:

На Домбае рухнувшее дерево убило пятилетнего мальчика — видео

В Новокузнецке упавшее на автомобиль дерево убило двух человек - видео

На Сахалине большое дерево упало на автомобиль с девушкой
#проверка
#ребёнок
#автомобиль
#прокуратура
#дерево
#человек
#инцидент
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ заявил о его невиновности
Mash: экс-командующему 58-й армией ВС РФ Попову не предъявили обвинение
21 мая 2024, 17:21

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Адвокат экс-командующего 58-й армией ВС РФ России Ивана Попова заявил о невиновности своего подзащитного, пишет Mash.
По данным Telegram-канала со ссылкой на Сергея Буйновского, Попову не предъявили обвинения.

Об аресте экс-командующего 58-й гвардейской общевойсковой армией Вооруженных сил России Ивана Попова стало известно 21 мая. Его подозревают в хищениях при возведении линии обороны в зоне СВО, ущерб от которых оценивается в 100 миллионов рублей.

Ранее глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова.

Читайте также:

SHOT: депутат Картаполов подтвердил арест экс-командующего 58-й армией Попова

Чистка в Минобороны РФ продолжается: арестован экс-командующий 58-й армией ЮВО Попов

У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали земельные участки
#вс рф
#суд
#адвокат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На северо-востоке Москвы сбежавшего удава поймали в туалете одной из квартир
21 мая 2024, 16:53

Фото: московский департамент ГОЧСиПБ

Спасатели извлекли сбежавшего бело-розового удава из ванной комнаты в квартире на северо-востоке Москвы и передали его хозяйке, сообщил столичный департамент ГОЧСиПБ в своем телеграм-канале.
«Днем 21 мая в службу 112 поступил звонок от обеспокоенной жительницы одной из квартир на Енисейской улице: из унитаза выползает огромный удав», — говорится в сообщении.
На место происшествия был направлен дежурный расчет аварийно-спасательного отряда № 3. По прибытии спасатели обнаружили бело-розового удава на унитазе. Оказалось, что змея также живет в этом доме. Пока хозяйка наводила порядок в террариуме, удав пролез под ванной и оказался в соседней квартире. Прогулка рептилии завершилась в ванной комнате соседей.

Читайте также:

Четырехлетнюю петербурженку укусила змея

Полутораметровая змея заползла в контейнер с оборудованием в Москве

Змея укусила пенсионерку в Сергиевом Посаде
#спасатели
#змея
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Турецкое СМИ указало на странности в крушении вертолета с президентом Ирана
Turkiye: лидер Ирана летел не на российском Ми-171, а на американском Bell
21 мая 2024, 16:17

Фото: iStock/BogdanV

Турецкая газета Turkiye указала на странности при анализе катастрофы вертолета с президентом Ирана.
В частности, газета задается вопросами, почему президент летел не на российском Ми, а на вертолете США и по какой причине менялся состав пассажиров.

Как сообщил изданию источник в иранских органах безопасности, все время вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для поездки в Тебриз предпочтение было отдано американскому вертолету, собранному 30 лет назад.

Вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахиана и других официальных лиц, разбился 19 мая. Утром 20 мая вице-президент Ирана подтвердил данные о гибели президента и его делегации.

Читайте также:

Глава МИД Ирана, который погиб вместе с президентом после крушения вертолёта, не должен был там находиться

Военный лётчик рассказал, что могло спасти президента Ирана

В Тебризе прощаются с президентом Ирана Раиси и главой МИД Абдоллахияном
#турция
#сми
#иран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чистка в Минобороны РФ продолжается: арестован экс-командующий 58-й армией ЮВО Попов
Экс-командующего 58-й армией ЮВО Попова арестовали за мошенничество
21 мая 2024, 15:37

Фото: iStock/Yingko

Бывшего командующего 58-й армией ЮВО генерал-майора Ивана Попова арестовали на два месяца по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС.
Следствие установило, что Попов вместе с двумя сообщниками, офицером ЮВО и предпринимателем, продали несколько тысяч тонн металла, который был закуплен в рамках гумпомощи от ВГА Запорожской области. Металлические конструкции предназначались для строительства линии обороны в зоне спецоперации. Их стоимость составила порядка 100 млн рублей.

Напомним, Попова отстранили от командования летом 2023 года и отправили в Сирию. Затем его вызвали на допрос по делу о крупном мошенничестве. Главным подозреваемым был заместитель Попова, однако позже им стал сам Попов.

Читайте также:

У фигурантов дела о хищении у Минобороны арестовали земельные участки

По делу замминистра обороны Иванова арестовали имущество его родственников

Мосгорсуд не освободил из СИЗО замминистра обороны Иванова
#следствие
#минобороны
#арест
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Японец избил жену бананом и попал под суд
Японца арестовали за избиение жены банановой кожурой
21 мая 2024, 15:35

Фото: iStock/PavelRodimov

Мужчину в Японии арестовали за то, что он ударил супругу банановой кожурой.
Об этом пишет издание Mothership. По данным издания, 62-летняя японка позвонила в полицию и сообщила, что муж избил ее банановой кожурой.

По ее словам, супруг находился в нетрезвом состоянии. Прибывшие на место сотрудники полиции допросили мужа японки. Он признался, что действительно несколько раз ударил жену банановой кожурой.

Как выяснилось позднее, конфликт у семейной произошел из-за того, что сосед припарковал свою машину на их участке. Мужчина хотел отчитать водителя, а жена всячески его отговаривала.

Японца привлекут к ответственности за домашнее насилие.

Читайте также:

Поедавшего своих жертв в 90-е маньяка Спесивцева отправили в психбольницу

В Екатеринбурге задержаны начальники областных УЭБиПК и УФНС

Москвичка выбросила двухмесячного сына у супермаркета
#япония
#фрукты
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поедавшего своих жертв в 90-е маньяка Спесивцева отправили в психбольницу
В Кемерово суд отправил в психбольницу маньяка, поедавшего жертв в 90-е
21 мая 2024, 15:13

Фото: iStock/Kovshutin Denis

Кемеровский областной суд вынес решение о направлении в психиатрическую лечебницу жителя Новокузнецка Александра Спесивцева, пишет «Лента.ру».
По данным региональной прокуратуры, подсудимый — маньяк, который в 90-е годы съел как минимум 34 жертвы.

Подсудимый будет лечиться в психбольнице специального типа. Как сообщает суд, с марта по сентябрь 1996 года он расправился над 15 потерпевшими, 11 из которых были детьми. Спесивцев издевался над ними, удерживал в своей квартире, причинял страдания.

О его расправах стало известно в 1997 году. Во время обхода он отказался впускать сначала сантехников, а затем участкового. Тогда правоохранители вскрыли входную дверь в квартиру. Там был найден замученный ребенок и фрагменты тел.

Читайте также:

В Екатеринбурге задержаны начальники областных УЭБиПК и УФНС

Москвичка выбросила двухмесячного сына у супермаркета

The Sun: в Британии 98-летний аристократ погнался за кошкой и умер
#маньяк
#кемерово
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Екатеринбурге задержаны начальники областных УЭБиПК и УФНС
21 мая 2024, 15:07

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В рамках уголовного дела силовики в Екатеринбурге задержали начальника областного УФНС Сергея Логинова и начальника УЭБиПК ГУ МВД по Свердловской области Андрея Дьякова. Об этом пишет ТАСС.
Логинов на должность руководителя областной налоговой службы был назначен в декабре 2011 года. Дьяков возглавляет УЭБиПК с января 2024 года. Сообщается, что по местам службы, а также по месту жительства задержанных проходят обыски.

Ранее сообщалось, что силовики проводят обыски в квартире бывшего помощника экс-депутата Госдумы Валерия Рашкина — Николая Степанова. Сообщается, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева*. СК подозревает Степанова в связях с ним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

По делу генерала Кузнецова прошли обыски

В компании «Такси», автобус которой упал в реку в Петербурге, прошли обыски

Силовики проводят обыски у блогера Кеворковой по делу об оправдании терроризма


*включен в реестр иноагентов и перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга
#компании
#ск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф