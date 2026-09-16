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В Стамбуле произошла перестрелка из-за почти двух миллионов долларов

Sabah: Перестрелка в Стамбуле из-за $1,9 млн унесла жизни двух человек
Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

В стамбульском районе Фатих произошла перестрелка в пункте обмена валюты, жертвами которой стали два человека, еще двое получили ранения. Об инциденте сообщает газета Sabah.



По предварительным данным следствия, конфликт вспыхнул при попытке обменять крупную сумму — 1,9 миллиона долларов, которые, предположительно, оказались фальшивыми. Группа лиц пришла в обменный пункт под видом клиентов. Именно подделка купюр, по версии правоохранителей, стала причиной спора, переросшего в вооруженное столкновение.

Следствие рассматривает версию, что злоумышленники намеренно планировали воспользоваться услугами обменного пункта для обогащения и насыщения рынка фальшивыми купюрами. В результате стрельбы погибли двое мужчин 30 и 27 лет. Еще двух человек, включая 19-летнего юношу, госпитализировали с ранениями.

После инцидента полиция начала расследование, изучила записи камер видеонаблюдения и установила личности подозреваемых. Правоохранительные органы задержали десять человек. В ходе обысков у них изъяли фальшивые доллары, незарегистрированный пистолет и четыре магазина патронов. Власти продолжают работу по установлению происхождения поддельной валюты, выяснению всех обстоятельств перестрелки и роли каждого из задержанных в произошедшем.

Никита Кротов

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