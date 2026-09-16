В Стамбуле произошла перестрелка из-за почти двух миллионов долларов
В стамбульском районе Фатих произошла перестрелка в пункте обмена валюты, жертвами которой стали два человека, еще двое получили ранения. Об инциденте сообщает газета Sabah.
По предварительным данным следствия, конфликт вспыхнул при попытке обменять крупную сумму — 1,9 миллиона долларов, которые, предположительно, оказались фальшивыми. Группа лиц пришла в обменный пункт под видом клиентов. Именно подделка купюр, по версии правоохранителей, стала причиной спора, переросшего в вооруженное столкновение.
Следствие рассматривает версию, что злоумышленники намеренно планировали воспользоваться услугами обменного пункта для обогащения и насыщения рынка фальшивыми купюрами. В результате стрельбы погибли двое мужчин 30 и 27 лет. Еще двух человек, включая 19-летнего юношу, госпитализировали с ранениями.
После инцидента полиция начала расследование, изучила записи камер видеонаблюдения и установила личности подозреваемых. Правоохранительные органы задержали десять человек. В ходе обысков у них изъяли фальшивые доллары, незарегистрированный пистолет и четыре магазина патронов. Власти продолжают работу по установлению происхождения поддельной валюты, выяснению всех обстоятельств перестрелки и роли каждого из задержанных в произошедшем.
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