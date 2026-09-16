В Стамбуле произошла перестрелка из-за почти двух миллионов долларов

16 сентября 2026, 12:01

Sabah: Перестрелка в Стамбуле из-за $1,9 млн унесла жизни двух человек

Фото: istockphoto/Sergey Dolgikh

В стамбульском районе Фатих произошла перестрелка в пункте обмена валюты, жертвами которой стали два человека, еще двое получили ранения. Об инциденте сообщает газета Sabah.