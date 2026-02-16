В Стамбуле задержали 11 человек за кражу 30 млн долларов из двух автомобилей
В Стамбуле задержали 11 человек за кражу 30 миллионов долларов из двух автомобилей на парковке жилого комплекса. Об этом сообщает телеканал NTV.
Преступление произошло 11 февраля в районе Бакыркей в европейской части города. Сначала полиция задержала семерых подозреваемых в Стамбуле, Анталье и Коджаэли. У них изъяли 1,6 миллионов долларов и оружие. Позже арестовали ещё четверых.
Потерпевший Биляль Дурмаз заявил, что из-за специфики работы не вносил средства в банк. По его словам, деньги не требовались ему в течение трёх месяцев и хранились в машинах.
В ходе расследования выяснилось, что Дурмаз — сын владельца компании Taç Döviz. Ранее его отца задержали за отмывание средств.
