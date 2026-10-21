У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у побережья южных Курил. Об этом РИА Новости сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
Она уточнила, что толчки зарегистрировали рано утром 21 октября. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 76 километрах юго-восточнее необитаемого острова Симушир. Очаг залегал на глубине 76 километров под морским дном. Уточняется, что тревогу цунами в результате случившегося не объявляли.
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