В Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла

Фото: Прокуратура
В Старой Руссе трехлетняя девочка пострадала из-за стекла, которое сбросил с пятого этажа девятилетний мальчик, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.
Отмечается, девочке в этот момент проходила мимо аптеки с родителями
Ребенка госпитализировали. Сейчас она находится в отделении реанимации медицинского учреждения.
Предварительно установлено, что стекло было выброшено из окна квартиры на пятом этаже жилого дома в воскресенье. Прокуратура проводит проверку условий жизни и воспитания мальчика, а также деятельности органов, ответственных за работу с семьей ребенка.
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Ребенка госпитализировали. Сейчас она находится в отделении реанимации медицинского учреждения.
Предварительно установлено, что стекло было выброшено из окна квартиры на пятом этаже жилого дома в воскресенье. Прокуратура проводит проверку условий жизни и воспитания мальчика, а также деятельности органов, ответственных за работу с семьей ребенка.
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Артем Кузьмин