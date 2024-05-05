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В Старой Руссе девочка попала в реанимацию из-за сброшенного с балкона стекла

05 мая 2024, 22:58
Фото: Прокуратура

Фото: Прокуратура

В Старой Руссе трехлетняя девочка пострадала из-за стекла, которое сбросил с пятого этажа девятилетний мальчик, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новгородской области.
Отмечается, девочке в этот момент проходила мимо аптеки с родителями

Ребенка госпитализировали. Сейчас она находится в отделении реанимации медицинского учреждения.



Предварительно установлено, что стекло было выброшено из окна квартиры на пятом этаже жилого дома в воскресенье. Прокуратура проводит проверку условий жизни и воспитания мальчика, а также деятельности органов, ответственных за работу с семьей ребенка.

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#дома
#девочка
На Солнце произошли семь мощных вспышек
05 мая 2024, 22:39

Фото: istockphoto.com/Elen11

Ученые зафиксировали семь сильных вспышек на Солнце, две из которых относятся к классу Х, передает ТАСС со ссылкой на информацию Института прикладной геофизики.
Пять из обнаруженных мощных вспышек были классифицированы как класс М. Самая слабая из них была оценена на уровне М1.3, а самая сильная достигла уровня М7.5. Кроме того, две вспышки класса X1.3 произошли в 09:01 и 14:54 по московскому времени.

Ранее, 3 мая, была зафиксирована вспышка класса X, которая вызвала магнитную бурю класса G3 на Земле, оцененную как «сильная» по шкале мониторинга. В это время в некоторых регионах европейской части России можно было наблюдать полярное сияние.

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#солнце
#космос
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Россиянина придавило насмерть собственным грузовиком
«Известия»: водителя «КамАЗа» насмерть придавило грузовиком в Петербурге
05 мая 2024, 21:24

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Водителя «КамАЗа» насмерть придавило его собственным грузовиком на одном из заводов в Санкт-Петербурге, пишут «Известия».
Трагедия произошла 4 мая, когда водитель разгружал щебень. В какой-то момент он вышел из салона, не поставив автомобиль на стояночный тормоз. В результате машина начала движение и насмерть задавила мужчину. В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

В другом происшествии российская журналистка Анна Никитенко погибла в аварии на трассе Омск — Тюмень. Она находилась в минивэне, который столкнулся с грузовиком DAF. В результате аварии журналистка и еще трое пассажиров погибли. Родственники ожидают результатов экспертизы.

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#трагедия
#движение
#автомобиль
#водитель
#аварии
#омск
#машина
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В ЛНР подросток подорвался на неизвестном устройстве
В ЛНР подросток подорвался, наступив на неизвестное устройство
05 мая 2024, 20:47

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

В ЛНР подросток погиб, наступив на неопознанное взрывное устройство, сообщил в своем Telegram-канале мэр Первомайска Сергей Колягин.
Он указал, что инцидент произошел вечером 4 мая в ПГТ Камышеваха, когда подросток и его три друга прибыли на мотоблоке к пруду в заброшенном карьере для рыбалки.

Трое друзей подростка получили ранения, двое из них были госпитализированы, а третьему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Колягин отметил, что это не первый случай подобного рода в этом районе.

По его словам, 22 апреля двое мужчин подорвались на мине во время рыбалки в поселке Калиново, что привело к множественным осколочным ранениям и госпитализации пострадавших.

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#подросток
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#инцидент
#мужчина
#лнр
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Появились подробности о задержанной в центре Москвы машины с беспилотником
05 мая 2024, 20:32

Фото: iStock/Grigorenko

В задержанной накануне в центре Москвы машине нашли БПЛА самолетного типа и четыре самодельных квадрокоптера обнаружили, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации источника, владелец авто и его попутчики перевозили оборудование с целью дальнейшего изучения. Правоохранители остановили автомобиль, перевозивший в багажнике четыре квадрокоптера и дрон, на Садовом кольце.

Сейчас проводится проверка по факту инцидента.

Накануне писали, что задержанный автомобиль зарегистрирован в Якутии. Якутянином является и один из пассажиров автомобиля, остальные — в Краснодарском крае и Ленинградской области.

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#проверка
#автомобиль
#дрон
#фсб
#бпла
#оборудование
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Били ребёнка электрошокером и обнесли ларёк: Цыгане мучают жителей российской станицы
Цыганский табор терроризирует жителей станицы в Краснодарском крае
05 мая 2024, 19:41

Фото: iStock/Cylonphoto

Цыганский табор на протяжение долгого времени терроризирует жителей Старощербиновской станицы в Краснодарском крае, об этом стало известно Telegram-каналу Readovka.
Как рассказала собеседница издания, цыганский парень по имени Аташ был выгнан из местного колледжа, после чего он жестоко напал на преподавательницу и её сына, а затем обнёс ларек, который держала семья.

Толпа цыган набросилась на ребёнка, запинала его ногами и стала пытать электрошокером. Уточняется, что мальчику чудом удалось выжить после этого нападения.

Уточняется, что банда цыган творит беспредел в станице на протяжение долго времени, не стесняясь хвастаться некими покровителями.

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В Ейске трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания

В Латвии самолёт совершил аварийную посадку на оживлённое шоссе — видео
#краснодарский край
#нападение
#избиение
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В Ейске трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания
05 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Caiaimage/Paul Bradbury

В Краснодарском крае трое детей получили травмы, выпав с аттракциона во время катания, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошёл в городе Ейск на очередном сеансе катания на карусели «Лавица».

У аттракциона внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях. Детей, державшихся за отказавший механизм, начало бросать из стороны в сторону. В результате, две девочки и мальчик получили травмы разной степени тяжести.

Сообщается, что девочки отделались лёгкими травмами, а вот мальчика увезли в больницу с подозрениями на перелом рёбер.

Как сообщают местные жители, аттракцион ломается не в первый раз.

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#краснодарский край
#аттракцион
#дети
#травмы
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В Латвии самолёт совершил аварийную посадку на оживлённое шоссе — видео
Легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку на шоссе в Латвии
05 мая 2024, 18:07

Фото: istockphoto/TomasSereda

В Латвии легкомоторный самолёт Tecnam P2008JC совершил аварийную посадку прямо на оживлённое шоссе в Латвии. На борту находились два человека.
Самолёт, вылетевший из Риги, приземлился посреди Таллинского шоссе в районе города Адажи. Пассажир и пилот при посадке не пострадали, передаёт телеграм-канал SHOT. По предварительным данным, причиной экстренного приземления стала техническая неисправность, проявившаяся в воздухе.

Сразу после посадки самолёт задел дорожный знак, его занесло и он едва не врезался в автомобиль с людьми, который проскользнул у него буквально под крылом. К расследованию инцидента уже приступили сотрудники местной транспортной прокуратуры.






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#пилот
#автомобиль
#шоссе
#пассажир
#сотрудники
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В Нижнем Царицынском пруду в Москве утонула женщина
05 мая 2024, 17:45

Фото: istockphoto/Петр Ткаченко

Трагедия произошла на юге Москвы. В Нижнем Царицынском пруду утонула женщина.
Тело утопленницы неподалёку от берега обнаружили охранники заповедника, сообщает «Рен ТВ». Они же вызвали полицейских. Спасатели вытащили тело из воды после получения разрешения от полиции. Никаких документов при себе у женщины найдено не было. На вид ей около 55-60 лет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, пытаются найти возможных свидетелей.

На место происшествия также прибыли представители Следственного комитета. Принимаются меры для установления личности погибшей. О криминальном характере смерти говорить пока рано, считают следователи. Рассматривается версия несчастного случая.

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Bild: В Берлине 155 полицейских пострадали при потасовке на футбольном матче
05 мая 2024, 17:04

Фото: iStock/Tero Vesalainen

155 немецких правоохранителей пострадали в результате потасовки, которая произошла на футбольном матче четвертого дивизиона между берлинским «Динамо» и «Котбус Энерги» в Берлине, об этом сообщает Bild.
По информации СМИ, ещё в первом тайме игры фанаты «хозяев» подожгли шарфы и флаги «Котбуса» на своем секторе, а также забрасали камнями тренера гостей Клауса-Дитера Воллица. В происходящее вмешались полицейские.

Большая часть правоохранителей — 166 человек — пострадали от слезоточивого газа. Ещё 11 полицейских получили ранения от пиротехники, а на 28 из них напали болельщики.

Берлинские болельщики могли сделать это из мести за видео с похожими действиями фанатов «Котбуса» годом ранее, заключили в Bild.

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