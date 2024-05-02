В Подмосковье девочка застряла ногой в лифтовой щели, её освободили спасатели

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Четырёхлетняя девочка застряла ногой между кабиной лифта и межэтажным перекрытием в Сергиевом Посаде, на помощь ребёнку пришли спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О происшествии в единую службу экстренных вызовов «Система-112» сообщил сосед девочки по подъезду, который стал свидетелем происшествия. Он рассказал, что ребёнок оступился, попал ногой в лифтовую щель и освободить девочку без помощи профессионалов не получается», — говорится в сообщении.Спасатели сразу прибыли на место, поднялись на девятый этаж, где застряла девочка, при помощи гидравлического инструмента расширили лифтовую щель и освободили ногу ребёнка. Девочку передали сотрудникам скорой помощи, которые увезли её в больницу.
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