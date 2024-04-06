В Старом городе Орска при патрулировании нашли два тела

Фото: МЧС России
Во время патрулирования территории в Орска были найдены тела двух человек. По данным правительства Оренбургской области, предварительно их смерть не была вызвана утоплением, передает РИА Новости.
«В ходе патрулирования участка, подверженного возможному затоплению в Старом городе Орска, обнаружены два тела. Причины и точное время смерти будут установлены в ходе экспертизы. По предварительным данным, их смерть не связана с утоплением. В обоих случаях не было обнаружено наличие воды ни в домах, ни на прилегающей территории», — сообщили представители правительства региона агентству РИА Новости.Ранее в мэрии Орска сообщили о прорыве дамбы, которая предохраняла город от реки Урал. Началась широкомасштабная эвакуация жителей из Старого города.
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Артем Кузьмин