В Ставрополе молодой извращенец попытался изнасиловать старушку

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Чудовищный случай произошёл в Ставрополе. Возле Тухачевского рынка при свете дня молодой мужчина попытался изнасиловать беспомощную старушку.
Инцидент произошёл на автомобильной стоянке, сообщает сетевое издание 26.RU («Ставрополь Онлайн»). Пожилая женщина шла к пешеходному переходу и остановилась передохнуть, опершись рукой на стоящую машину. Извращенец очевидно шёл за ней следом, потому что сразу же оказался рядом. Он резко дёрнул пенсионерку за воротник, так что она была вынуждена опереться на сумку, чтобы не упасть. Затем насильник стащил с бабушки трусы и начал пристраиваться к ней сзади.
На помощь пожилой жертве насилия бросилась одна из покупательниц рынка, но неадекват оттолкнул её одной рукой, а другой схватил пенсионерку за воротник и попытался оттащить куда-то в сторону. Подоспевшие на крики люди повалили геронтофила на землю и заадержали.
Тут же появились полицейские, которых, оказывается, ранее вызвала другая женщина. Она сказала стражам порядка, что её сын ведёт себя неадекватно в общественном месте. Выяснилось, что 34-летний мужчина наблюдается у психиатра. Из-за того, что он давно не принимал лекарства, состояние его ухудшилось. Задержанного передали прибывшим медикам. Потрясённой пенсионерке также потребовалась медицинская помощь. Госпитализировали их, разумеется, раздельно.
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На помощь пожилой жертве насилия бросилась одна из покупательниц рынка, но неадекват оттолкнул её одной рукой, а другой схватил пенсионерку за воротник и попытался оттащить куда-то в сторону. Подоспевшие на крики люди повалили геронтофила на землю и заадержали.
Тут же появились полицейские, которых, оказывается, ранее вызвала другая женщина. Она сказала стражам порядка, что её сын ведёт себя неадекватно в общественном месте. Выяснилось, что 34-летний мужчина наблюдается у психиатра. Из-за того, что он давно не принимал лекарства, состояние его ухудшилось. Задержанного передали прибывшим медикам. Потрясённой пенсионерке также потребовалась медицинская помощь. Госпитализировали их, разумеется, раздельно.
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«Была для него вещью»: дочь предпринимателя погибла после изнасилования отцом, почему суд оправдал его
Выжила, чтобы рассказать: Трое нелюдей-мажоров изнасиловали девушку, попытались задушить и заживо сожгли
Пойман последний мигрант-насильник из сбежавших заключённых липецкой колонии
Александр Бойцов