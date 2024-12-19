В Ставрополе мужчина выжил после удара ножом в голову подростком

Фото: istockphoto/zoka74
В Ставрополье мужчина получил серьезную травму в результате бытового конфликта с 17-летним подростком. Инцидент произошел во время ссоры, в ходе которой несовершеннолетний, поддавшись эмоциям, ударил мужчину ножом в лобную область головы. Об этом информирует РИА Новости.
Сразу после происшествия была вызвана бригада скорой помощи, что оказалось критически важным для спасения пострадавшего. Удар ножом в лобную долю мозга представляет собой экстремальное состояние, требующее не только срочной медицинской помощи, но и осторожности при транспортировке.
В больнице мужчину встретила команда высококвалифицированных специалистов, готовых к немедленному оперативному вмешательству. Благодаря слаженным действиям медиков и скорой помощи пострадавшему удалось выжить.
Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние стабилизировалось. Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.
Читайте также:
Предполагаемого убийцу генерала Кириллова привезли на место преступления
Появились кадры задержания убийцы генерал-лейтенанта Кириллова
В Калининградской области полиция задержала мужчин, выращивающих коноплю
В больнице мужчину встретила команда высококвалифицированных специалистов, готовых к немедленному оперативному вмешательству. Благодаря слаженным действиям медиков и скорой помощи пострадавшему удалось выжить.
Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей, его состояние стабилизировалось. Полиция проводит расследование обстоятельств инцидента.
Читайте также:
Предполагаемого убийцу генерала Кириллова привезли на место преступления
Появились кадры задержания убийцы генерал-лейтенанта Кириллова
В Калининградской области полиция задержала мужчин, выращивающих коноплю
Дарья Осипова