29 мая 2025, 00:49

Фото: iStock/ovbelov

В Ставрополе неизвестный взорвал гранату во дворе жилого дома, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает Shot.







«Взрыв во дворе жилого дома в Ставрополе. Предварительно, неизвестный взорвал гранату, минимум 2 человека пострадали», — передает telegram-канал.