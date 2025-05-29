В Ставрополе неизвестный взорвал гранату во дворе жилого дома
В Ставрополе неизвестный взорвал гранату во дворе жилого дома, в результате чего пострадали люди. Об этом сообщает Shot.
«Взрыв во дворе жилого дома в Ставрополе. Предварительно, неизвестный взорвал гранату, минимум 2 человека пострадали», — передает telegram-канал.
Происшествие случилось вечером в 204-м квартале города на улице Чехова. Как сообщают очевидцы, неизвестный взорвал гранату прямо во дворе дома. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения. Источник отмечает, что могут быть погибшие. Экстренные службы работают на месте инцидента.