Очевидное-невероятное: Сын бывшего главы Роскомнадзора отдал мошенникам ₽65 млн

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20-летний сын генерального директора «Газпром-медиа», бывшего руководителя Роскомнадзора Александра Жарова передал мошенникам 65 миллионов рублей. Кроме того, в руки убедительных аферистов перешла дорогостоящая коллекция часов.
Об этом сообщает телеграм-канал Baza. Мошенники, позвонив Николаю Жарову, представились сотрудниками сотового оператора и предложили продлить якобы заканчивающийся договор на обслуживание SIM-карты. Молодой человек продиктовал злоумышленникам код из СМС, предоставив им тем самым доступ к своим «Госуслугам».
Затем, находясь под непрерывным психологическим давлением, Жаров-младший передал курьерам 49 миллионов рублей, 36 тысяч долларов, 133 тысячи евро, после чего отнес в ломбард 16 часов высокой стоимости. Сотрудница ломбарда, заподозрив неладное, вызвала правоохранителей. Злоумышленников разыскивает полиция. Папа хватается за голову, укоряя себя за недостаточное воспитание и обучение великовозрастного сына.
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Александр Бойцов