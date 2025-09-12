«Покажите аккредитацию!»: В центре Москвы напали на экскурсовода
В центре Москвы произошёл инцидент с нападением на экскурсовода. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», атаку совершил неизвестный мужчина, который требовал от гида аккредитацию.
Событие развернулось накануне рядом с музеем-квартирой Максима Горького, который находится на Малой Никитской улице. Согласно данным издания, незнакомец сначала нецензурно обругал участников экскурсионной группы, а затем перешёл к оскорблениям самого гида.
Вербальный конфликт между мужчинами быстро перерос в физическое столкновение. Экскурсовод рассказал, что его оппонент нанёс ему удар ногой исподтишка. Пострадавший не смог немедленно подать заявление в полицию, так как в этот момент его обязанностью было провести группу в музей.
Правоохранительные органы приняли к сведению информацию о происшествии и начали поиски злоумышленника.
