«Покажите аккредитацию!»: В центре Москвы напали на экскурсовода

В центре Москвы неизвестный напал на экскурсовода
Фото: Istock/rai

В центре Москвы произошёл инцидент с нападением на экскурсовода. По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», атаку совершил неизвестный мужчина, который требовал от гида аккредитацию.



Событие развернулось накануне рядом с музеем-квартирой Максима Горького, который находится на Малой Никитской улице. Согласно данным издания, незнакомец сначала нецензурно обругал участников экскурсионной группы, а затем перешёл к оскорблениям самого гида.

Вербальный конфликт между мужчинами быстро перерос в физическое столкновение. Экскурсовод рассказал, что его оппонент нанёс ему удар ногой исподтишка. Пострадавший не смог немедленно подать заявление в полицию, так как в этот момент его обязанностью было провести группу в музей.

Правоохранительные органы приняли к сведению информацию о происшествии и начали поиски злоумышленника.

Ольга Щелокова

