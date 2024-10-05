В Ставрополье задержали разыскиваемого с 2022 года военблогера «Тринадцатого»

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В Ставропольском крае задержали военного блогера «Тринадцатого» (Егор Гузенко). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина находился на городском празднике. Правоохранители заметили его, оперативно заковали в наручники и уложили на землю до прибытия спецтранспорта.
По данным канала, причиной задержания стало хулиганство с применением оружия. Гузенко дважды задерживали в Петербурге в 2021 году, когда он сначала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из аэрозольного пистолета, затем подрался с тремя мужчинами, после чего словам стену в отделе полиции.
20 октября 2021 года суд вынес приговор о мере пресечения в виде домашнего ареста. Однако 6 марта 2022 года он скрылся и отправился в зону СВО. Тогда же его объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск.
В родной Новопавловск в Ставрополье он вернулся впервые за долгое время. Там его и задержали в субботу.
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По данным канала, причиной задержания стало хулиганство с применением оружия. Гузенко дважды задерживали в Петербурге в 2021 году, когда он сначала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из аэрозольного пистолета, затем подрался с тремя мужчинами, после чего словам стену в отделе полиции.
20 октября 2021 года суд вынес приговор о мере пресечения в виде домашнего ареста. Однако 6 марта 2022 года он скрылся и отправился в зону СВО. Тогда же его объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск.
В родной Новопавловск в Ставрополье он вернулся впервые за долгое время. Там его и задержали в субботу.
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Анастасия Чинкова