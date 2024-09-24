В Подмосковье поймали рецидивиста, ставшего курьером телефонных мошенников

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Неоднократно судимого 27-летнего жителя Кургана задержали полицейские Химок по подозрению в участии в серийном мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию обратилась 84-летняя жительница Химок. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они рассказали ей, что к её счёту получили доступ преступники, поэтому чтобы «спасти сбережения», ей нужно обналичить все свои деньги и передать их курьеру, после чего на её имя будет выпущена новая карта, а деньги вернутся с процентами», — говорится в сообщении.Женщина поверила преступникам и передала курьеру 230 тысяч рублей. На следующий день ей вновь позвонили, и она отдала уже другому курьеру 200 тысяч рублей. После очередного звонка пенсионерка догадалась, что имеет дело с мошенниками, и позвонила в полицию.
По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность одного из курьеров и задержали его на улице в Наро-Фоминске. При нём был обнаружен мобильный телефон с пошаговой инструкцией по обману людей.
Задержанный рассказал, что нашёл эту «работу» в одном из мессенджеров. Он забирал деньги, клал их на цифровой кошелёк в криптовалюте, а себе оставлял 10% от суммы. Полицейские установили причастность задержанного к ещё одному аналогичному преступлению. В настоящее время ведётся розыск его «нанимателей» и устанавливается причастность к другим эпизодам мошенничества.
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