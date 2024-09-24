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В Подмосковье поймали рецидивиста, ставшего курьером телефонных мошенников

24 сентября 2024, 09:34

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Неоднократно судимого 27-летнего жителя Кургана задержали полицейские Химок по подозрению в участии в серийном мошенничестве, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию обратилась 84-летняя жительница Химок. Она рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они рассказали ей, что к её счёту получили доступ преступники, поэтому чтобы «спасти сбережения», ей нужно обналичить все свои деньги и передать их курьеру, после чего на её имя будет выпущена новая карта, а деньги вернутся с процентами», — говорится в сообщении.
Женщина поверила преступникам и передала курьеру 230 тысяч рублей. На следующий день ей вновь позвонили, и она отдала уже другому курьеру 200 тысяч рублей. После очередного звонка пенсионерка догадалась, что имеет дело с мошенниками, и позвонила в полицию.



По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность одного из курьеров и задержали его на улице в Наро-Фоминске. При нём был обнаружен мобильный телефон с пошаговой инструкцией по обману людей.
Задержанный рассказал, что нашёл эту «работу» в одном из мессенджеров. Он забирал деньги, клал их на цифровой кошелёк в криптовалюте, а себе оставлял 10% от суммы. Полицейские установили причастность задержанного к ещё одному аналогичному преступлению. В настоящее время ведётся розыск его «нанимателей» и устанавливается причастность к другим эпизодам мошенничества.

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#мошенничество
#мвд московской области
В Иркутской области пятнадцатилетний подросток убил двенадцатилетнюю девочку
24 сентября 2024, 09:40

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

В поселке Тарнополь Балаганского района 15-летний подросток был арестован судом за убийство двенадцатилетней девочки. Об этом проинформировала Иркутская областная прокуратура.
Инцидент произошел 21 сентября. Сообщается, что у молодого человека с девочкой возник конфликт, в результате которого подросток нанес пострадавшей множественные удары ножом.

«Прокуратура поддержала ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения. Подросток заключен под стражу на 2 месяца», — отмечается в сообщении.

В связи с этим инцидентом прокуратура инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося защиты прав детей, а также профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга 38-летний массажист Александр, сертифицированный специалист и инструктор по уникальной методике растяжки, был задержан после того, как его клиентка обвинила его в изнасиловании.

В Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка. Дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#подросток
#семья
#конфликт
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#меры
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Названа основная версия причины отравления семьи в Красноярском крае
Shot: Дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления семьи в Красноярском крае
24 сентября 2024, 09:15

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Дихлофос «Варан» мог стать причиной отравления семьи в Красноярском крае, который родители использовали для обработки дома от насекомых. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Напомним, что в Красноярском крае семья, включая четверых детей, отравилась после ужина, состоящего из курицы и пельменей, которые были куплены в местном магазине в селе Красная Сопка.

В субботу, 21 сентября, у всех членов семьи появились симптомы пищевого отравления. Около 11:00 они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. У шестилетней девочки и 13-летнего мальчика состояние резко ухудшилось, они скончались в больнице. В воскресенье умерла 11-летняя девочка, а ночью в понедельник — 12-летняя. В прокуратуре региона сообщили, что основной версией отравления семьи считается отравление дихлофосом. Родители пришли в сознание в понедельник.

По данным канала, последняя обработка помещений была проведена 20 сентября. На следующий день, в шесть утра, дети проснулись с жалобами на сильные боли в животе. Младшая дочь, 6-летняя Арина, потеряла сознание, когда отец нес её к машине для поездки в больницу. Вскоре после этого потеряли сознание и остальные члены семьи.

Предварительные данные указывают на то, что семья могла надышаться токсичными парами дихлофоса. Версия, что пельмени и курицу могли приправить ядовитыми веществами, не подтвердилась — анализы одной из погибших девочек и её отца не показали следов порошка.

В настоящее время родители восстанавливаются в больнице после отравления. Сообщается, что женщина, находящаяся на последнем месяце беременности, не может сдержать слез.

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#отравление
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В Хабаровском крае задержали гражданку Центральной Азии за оправдание терроризма
24 сентября 2024, 08:50

Фото: iStock/sasun bughdaryan

Сотрудники управления ФСБ в Хабаровском крае задержали гражданку Центральной Азии за оправдание терроризма. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что женщина в интернете оправдывала деятельность международной террористической организации. В данный момент подозреваемая находится под стражей.

Согласно данным ФСБ России, в отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье, касающейся публичных призывов к террористической деятельности, оправданию терроризма или его пропаганды с использованием средств массовой информации.

Отмечается, что наказание по этой уголовной статье — штраф от 300 000 до 1 000 000 рублей или лишение свободы от 5 до 7 лет.

Ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике сотрудники УФСБ России задержали мужчину, который, по данным следствия, действовал по заданию украинских спецслужб. Он подозревается в слежке за автомобилями военнослужащих Вооружённых Сил России.

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#уголовное фсб
#женщина
#наказание
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#лнр
#рф
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В организме умершей в Красноярском крае девочки не нашли следов дихлофоса
24 сентября 2024, 06:28

Фото: istock/MihailUlianikov

Судебно-медицинские эксперты не обнаружили химических препаратов, включая дихлофос, в организме одной из девочек, умерших в Красноярском крае от отравления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
Ранее прокуратура Красноярского края сообщала, что причиной гибели четырёх детей могло стать отравление продукцией собственного хозяйства. В доме семьи были найдены неизвестные вещества и пестициды, а также антибиотик для скота. По данным РИА Новости, предполагалось, что причиной отравления мог стать дихлофос, использованный для обработки помещений.

Однако по результатам экспертизы, проведённой сотрудниками Красноярского краевого бюро судебно-медицинской экспертизы, следов инсектицидного средства в организме отца и одной из погибших девочек не обнаружено. Исследование проводилось на основе проб удобрений, химикатов, остатков еды и ветеринарных препаратов, найденных в доме.

Напомним, что семья из шести человек обратилась в больницу 21 сентября с симптомами отравления. Двое детей скончались в больнице, позже умерли ещё две девочки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

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#отравление
#смерть
#семья
#уголовное подростки
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Военкор раскрыл, как гибель бойцов «Эрнеста» и «Гудвина» повлияет на армию
Военкор Коц: после смерти «Эрнеста» и «Гудвина» будут кадровые перестановки
24 сентября 2024, 05:50

Фото: istock/zim286

Военный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц сообщил о предстоящих кадровых перестановках в вооруженных силах России после гибели бойцов с позывными «Эрнест» и «Гудвин».
В своем Telegram-канале Коц отметил, что министр обороны поручил усилить 87-й отдельный стрелковый полк опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, хорошо знакомыми с особенностями работы в боевых условиях.

По словам Коца, это решение стало ответом на выявленные «упущения со стороны командующих и командиров в подборе кадров». Он также подчеркнул, что проверка обстоятельств гибели бойцов не выявила превышения полномочий со стороны командования.

«Эрнест» и «Гудвин», операторы беспилотников, были переведены в штурмовые подразделения в сентябре 2024 года и отправлены на опасное задание, после которого они погибли. В предсмертных видео бойцы обвинили командование в преднамеренной отправке на передовую из-за конфликта с Игорем Пузиком. Один из них, Дмитрий Лысаковский («Гудвин»), утверждал, что их отправили без снабжения и карт минных полей.

Глава МО РФ Андрей Белоусов ранее поручил провести тщательное расследование по факту гибели бойцов.

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#расследование
#рф
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Недостаточно твердый: женщина почти отрезала мужу пенис из-за проблем во время секса
24 сентября 2024, 05:00

Фото: istock/PaulBiryukov

В Бразилии задержали жительницу города Какуал, штат Рондония, после того как она попыталась отрезать пенис своему супругу.
Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября, и стал результатом напряженного вечера, проведенного с алкоголем.

По данным Daily Mail, 48-летняя женщина и ее 58-летний муж проводили время за выпивкой, после чего попытались заняться сексом. Однако, когда женщина поняла, что муж не может поддержать эрекцию, она потеряла самообладание. В гневе она взяла нож на кухне и напала на него.

Раненый мужчина выскочил на улицу, но его жена не отставала, продолжая преследовать его. Они вломились в дом соседа, где мужчине удалось вызвать помощь. Врачи госпитализировали его с тяжелыми травмами, но сообщают, что его половой орган не был отсечен полностью.

Женщина находится под стражей до окончания расследования, а правоохранительные органы продолжают выяснять детали этого шокирующего происшествия.

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#мужчина
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Суд арестовал подмосковный особняк экс-замглавы Минобороны Иванова
24 сентября 2024, 03:00

Фото: istock/artisteer

Суд наложил обеспечительный арест на загородный дом бывшего заместителя главы Министерства обороны России Тимура Иванова.
Его обвиняют в получении взятки крупного размера. Об этом сообщили в правоохранительных органах. рест был наложен на особняк, расположенный в поселке «Раздоры-2» на Рублево-Успенском шоссе в Одинцовском городском округе Московской области. Как отметил источник ТАСС, Иванов не сможет проводить какие-либо сделки с этой недвижимостью.

Стоимость особняка составляет примерно 1 миллиард рублей. Следственные действия продолжаются, и дальнейшие подробности по делу будут озвучены по мере их поступления.

Ранее сообщалось, что московский суд арестовал 43 банковских счета по делу бывшего заместителя главы Минобороны РФ Тимура Иванова. Как отмечает агентство, решение суда касается 43 вкладов в трех российских банках.

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#суд
#арест
#минобороны рф
#сделки
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Житель Петербурга получил двое суток ареста за татуировку со свастикой
23 сентября 2024, 20:00

Фото: istockphoto/AMilkin

Житель Санкт-Петербурга Олег Борисов приговорён Московским районным судом к административному аресту сроком на двое суток. Он наказан за демонстрацию в общественном месте нацистской символики.
Инцидент произошёл в подземном переходе у станции метро «Московская», сообщает объединённая пресс-служба судов. Из-за жаркой погоды мужчина шёл с обнажённым торсом, а на плече его красовался символ, сильно напоминающий свастику. Как указано в судебных документах, «до степени смешения».

Как указали в суде, указанная символика ассоциируется с проявлением фашизма, её демонстрация и пропаганда запрещена на территории РФ. Борисов полностью признал свою вину и принёс извинения. Он также рассказал, что татуировку набил в 14 лет «по глупости».

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#мужчина
#рф
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#суд
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В Татарстане из-за несвежей шаурмы произошла драка со стрельбой
23 сентября 2024, 19:36

Фото: istockphoto/Backiris

В городе Азнакеево в Республике Татарстан несвежая шаурма едва не стала причиной трагедии. И дело вовсе не в отравлении: жертвы могли появиться в результате огнестрельных ранений.
Местный житель купил шаурму на рынке и съел её, сообщает телеграм-канал «Регион116 Казань». После этого он почувствовал себя плохо и понял, что продукт был некачественный. Придя в себя после отравления, мужчина собрал друзей и поехал на рынок разбираться с мигрантами, которые продали ему несвежую шаурму. Рыночная диаспора по традиции тоже была достаточно многочисленной и местных не испугалась. Словесный конфликт быстро перерос в массовую драку, а кто-то даже пустил в ход огнестрельное оружие.

К счастью, обошлось без смертельных исходов и даже без серьёзных ранений. Участники потасовки были задержаны и доставлены в отдел полиции. На них составили административные протоколы. Сейчас правоохранителям предстоит нелёгкая задача: выяснить, кто из участников драки пустил в ход пистолет. Ни у кого из задержанных оружия обнаружено не было.

Авторы телеграм-канала рекомендуют местным жителям: если они хотят есть безопасную шаурму — её следует готовить самостоятельно.

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#конфликт
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#мужчина
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#татарстан
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