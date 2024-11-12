В Ставропольском детском саду малышей бьют электрошокером

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Жительница города Лермонтов в Ставропольском крае обвинила воспитателей детского сада в использовании электрошокового устройства против её ребёнка. Об этом она рассказала изданию «Блокнот».
Женщина сообщила, что её сын успешно адаптировался к детскому саду, но внезапно начал проявлять излишнюю пугливость и страдать от бессонницы.
На спине ребёнка взволнованная мама обнаружила следы ожогов. Воспитатели объяснили их происхождение случайностью.
Мать решила сделать перерыв, но после того, как её ребёнок вернулся в детский сад в сентябре, она заметила на его теле новые подозрительные следы. Родители мальчика подали заявление в полицию.
Экспертиза показала, что травмы действительно были вызваны электрическим прибором, возможно, электрошокером. Однако следователи решили не возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.
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На спине ребёнка взволнованная мама обнаружила следы ожогов. Воспитатели объяснили их происхождение случайностью.
Мать решила сделать перерыв, но после того, как её ребёнок вернулся в детский сад в сентябре, она заметила на его теле новые подозрительные следы. Родители мальчика подали заявление в полицию.
Экспертиза показала, что травмы действительно были вызваны электрическим прибором, возможно, электрошокером. Однако следователи решили не возбуждать уголовное дело из-за отсутствия состава преступления.
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Дайана Хусинова