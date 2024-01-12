ВСУ сбросили дрон на автомобиль скорой помощи в ДНР, два человека погибли

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Вооружённые силы Украины нанесли удар по автомобилю скорой помощи в ДНР, два человека погибли, об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своём Telegram-канале.
Трагедия произошла в посёлке городского типа Гольмовский Донецкой Народной Республики.
В результате украинской атаки погибли фельдшер и сотрудник энергокомпании. Три медицинских работника получили травмы разной степени тяжести.
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«Во время исполнения горловскими медиками служебных обязанностей по оказанию помощи и эвакуации раненых обстрелом украинских террористов энергетиков в поселке Гольмовский в реанимобиль влетел беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины», — сообщается в публикации главы города.
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Евгения Парфентьева