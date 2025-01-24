В Краснодаре по обвинению в госизмене задержан командир гражданского самолёта

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В Краснодаре сотрудники регионального управления ФСБ задержали предателя. Им оказался командир гражданского воздушного судна.
Силовики установили, что гражданин России 1968 года рождения регулярно занимался сбором средств на поддержку боевиков ВСУ. На допросе подозреваемый рассказал, что, получив соответствующие указания от украинских кураторов, он обменивал рубли на криптовалюту, а затем переводил биткоины на заранее указанный счёт. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).
Государственная измена — это деяние, заключающаяся в действиях, сознательно направленных против суверенитета государства её гражданином. Преступление наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного либо пожизненным лишением свободы.
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Александр Бойцов